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Germán Pezzella se suma a un grande del continente tras su salida de River

El bahiense tiene nuevo club y firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Germán Pezzella fue anunciado como refuerzo de Peñarol de Uruguay, tras arreglar días atrás su desvinculación de River Plate.

El defensor bahiense de 35 años se suma al tricampeón mundial hasta diciembre de 2027 y ya se entrenó junto al plantel.

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Se tratará del cuarto club profesional para el exjugador de la Selección y campeón en Qatar y bicampeón de América, quien también visitó las camisetas de Betis (España) y Fiorentina (Italia).

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