¡Qué dupla! Lautaro Martínez y Franco Colapinto se encontraron en Italia

Franco Colapinto se juntó con el bahiense Lautaro Martínez en Milan, aprovechando su estadía en Italia en la previa del Gran Premio de Monza de Fórmula 1.

El pilarense (e hijo de padre bahiense) y el Toro posaron en una foto juntos, luego de que el equipo Alpine visitara el entrenamiento de Inter.

"Arrancando nuestro fin de semana en el Gran Premio de Italia con una visita al Inter", postearon desde la cuenta de la escudería francesa.

Franco comenzará la actividad en el "Templo de la Velocidad" el próximo viernes, cuando desde las 7.30 salga a pista en la primera práctica libre.

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El Gran Premio, en tanto, está programado para el domingo a las 10.

Mientras que Lautaro jugará con Inter el sábado a las 15.45, cuando reciba a Atalanta por la fecha 3 de la Serie A.

¿Irá a la carrera del domingo el Toro y le devolverá la visita a Franco?