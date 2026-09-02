Entradas a la venta: el detalle que hace especial el acceso a los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La organización de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 lanzó la venta de entradas con una particularidad: los ingresos serán libres y gratuitos, pero también se pueden comprar tickets.

¿Por qué? Porque quienes quieran asegurarse un lugar para un partido o competencia podrán adquirir anticipadamente su entrada por $10.000. El dinero recaudado será destinado a Cáritas, la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios y CILSA, tres instituciones que llevan adelante distintas acciones de acompañamiento y trabajo con la comunidad.

En ese sentido, los espectadores que quieran acompañar de manera presencial los Juegos ya pueden asegurarse su lugar en las competencias que se disputarán durante septiembre, principalmente, en Santa Fe capital, Rosario y Rafaela.

Para hacerlo, deberán ingresar a santafe2026.ar, seleccionar el partido o competencia de su interés y completar la compra, con diferentes medios de pago disponibles.

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La modalidad busca garantizar que todos puedan ser parte del evento, indicaron. Es decir, no es necesario comprar una entrada para asistir a las competencias: el ingreso continuará siendo libre y gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario. La alternativa de adquirirla previamente está pensada para quienes quieran tener asegurado el acceso a una competencia determinada.

Cinco espacios para vivir los Juegos

La propuesta para el público se completa con los Fan Fest, que funcionarán en distintos puntos de la provincia para acompañar el desarrollo del evento. Serán cinco en total: dos en Rafaela, dos en Rosario y uno en Santa Fe.

El acceso será gratuito, aunque por cuestiones de capacidad será necesario contar con un QR previamente descargado. Ese código estará disponible en la misma web e las entradas.

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 34 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Vicente López, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)