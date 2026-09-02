Enzo Fernández, sobre el fichaje con el Manchester City: “No lo dudé ni un segundo”

Enzo Fernández rompió el silencio y brindó sus primeras palabras como nuevo jugador del Manchester City luego de ser el protagonista de uno de los bombazos en el mercado de pases, tras ser transferido desde el Chelsea por 145 millones de euros.

Enzo expresó sus sensaciones sobre el fichaje que lo posiciona en el cuarto puesto de los traspasos más caros en la historia del fútbol, el cual se cerró sobre el final: "Muy feliz de estar en el City, agradecido por la oportunidad. Es muy emocional para mí y mi familia dar este paso con 25 años; es una carrera muy soñada. En las pocas horas en el club pude notar la grandeza del club."

Además, brindó detalles de la elección de cambiar del Chelsea a los "Citizens".

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"Desde el primer día que confiaron en mí y me llamaron quería unirme al Manchester, no lo dudé ni un segundo; es un club que ha ganado mucho en los últimos años, que está marcando historia en el fútbol y para mí es un desafío muy grande ayudar a que siga ganando, ese es mi objetivo: levantar trofeos juntos", explicó.

Por otro lado, habló sobre Enzo Maresca, la relación con el DT italiano y de cuánto influyó en su llegada.

"Es un entrenador 'top', es parecido a los latinos por lo pasional; es un placer trabajar con él. Lo tuve en mi anterior club, donde tuvimos momentos increíbles; aprendí mucho a su lado. Agradecido también porque fue muy importante para que yo sea jugador 'Sky Blue', destacó.

Y agregó: "Estuvimos muy ansiosos de que se diera el fichaje, porque no fue fácil que llegara, pero sé que él también hizo mucho esfuerzo hablando con el club".

También fue consultado por cómo se vive la relación de los argentinos con el Manchester City.

"El City es uno de los clubes más grandes del mundo, como lo ven todos, y en Argentina aún más porque pasaron grandes jugadores como Carlos Tévez, Pablo Zabaleta, 'Kun' Agüero, Martín Demichelis, Nicolás Otamendi, Julián Álvarez; para mí es un privilegio estar acá y daré mi 100% cada día", reconoció.

Por último, le dedico un mensaje a los hinchas "Citizens".

"Agradezco la bienvenida. La verdad es que me estoy sintiendo como en casa y eso es muy importante para mi confianza; sepan que voy a dar todo de mí, cada día en los entrenamientos y en los partidos, para llevar a este club a conseguir todos los objetivos que tenga durante la temporada, ganar esos trofeos juntos y disfrutar", cerró.