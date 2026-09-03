Messi pidió la cuenta en un bar y le dieron el ticket más largo del mundo

Lionel Messi compartió en su cuenta en Instagram un video junto a Michelob Ultra en el que aparece en un bar y, de manera simbólica, pide la cuenta antes de marcharse.

El detalle final es el que se llevó todas las miradas: un recibo que repasa los grandes logros de su carrera. Extensísimo...

En lugar de bebidas y consumos, el recibo enumera partidos ganados, goles, asistencias, récords y distintos momentos que quedaron asociados a la carrera del capitán argentino. El recurso mezcla estadísticas con recuerdos y situaciones reconocibles para los aficionados, convirtiendo la trayectoria deportiva en una suerte de “cuenta” que se acumula durante dos décadas.

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La publicación llegó después de su despedida de la Selección Argentina y volvió a alimentar una discusión que parece cada vez más instalada entre sus fanáticos: cuando se habla de Messi, el legado ya trascendió cualquier estadística.

La marca pertenece a Anheuser-Busch InBev (AB InBev), el grupo cervecero que también controla Budweiser, entre otras marcas. Messi es socio/embajador de Michelob ULTRA desde 2020, y por eso aparece como figura central en sus campañas.