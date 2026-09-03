Messi pidió la cuenta en un bar y le dieron el ticket más largo del mundo
Original publicidad de la cerveza que promociona al recientemente retirado capitán de la Selección Argentina.
Lionel Messi compartió en su cuenta en Instagram un video junto a Michelob Ultra en el que aparece en un bar y, de manera simbólica, pide la cuenta antes de marcharse.
El detalle final es el que se llevó todas las miradas: un recibo que repasa los grandes logros de su carrera. Extensísimo...
En lugar de bebidas y consumos, el recibo enumera partidos ganados, goles, asistencias, récords y distintos momentos que quedaron asociados a la carrera del capitán argentino. El recurso mezcla estadísticas con recuerdos y situaciones reconocibles para los aficionados, convirtiendo la trayectoria deportiva en una suerte de “cuenta” que se acumula durante dos décadas.
La publicación llegó después de su despedida de la Selección Argentina y volvió a alimentar una discusión que parece cada vez más instalada entre sus fanáticos: cuando se habla de Messi, el legado ya trascendió cualquier estadística.
La marca pertenece a Anheuser-Busch InBev (AB InBev), el grupo cervecero que también controla Budweiser, entre otras marcas. Messi es socio/embajador de Michelob ULTRA desde 2020, y por eso aparece como figura central en sus campañas.