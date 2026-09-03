Nico Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la temporada en la Serie A de Italia

Nico Paz fue reconocido por su gran temporada en la Serie A. Foto: NA

El argentino Nico Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la temporada 2025/26 en la Serie A de Italia, en la que tuvo una grandísima actuación con el Como.

A lo largo de la campaña, Paz, que en solo seis días cumplirá 22 años, anotó 12 goles y repartió siete asistencias.

"Es un honor recibir este galardón de manos de una leyenda del fútbol", expresó el hijo del bahiense Pablo Paz.

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El club de la casaca verde marcha en el 8º lugar de la Serie A con una victoria y un empate en 2 encuentros disputados.

La ceremonia distingue a los principales protagonistas del fútbol italiano y se realizó en el Teatro alla Scala de Milán.

El histórico entrenador Fabio Capello (en la fotografía, a la izquierda de Paz) fue quien reconoció al futbolista y dejó una particular reflexión sobre la decisión del Real Madrid de desprenderse del mediocampista argentino.

"No entiendo por qué el Real Madrid decidió venderlo", sentenció.