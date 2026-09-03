Las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia

Franco Colapinto subirá este fin de semana a un Alpine distinto del que condujo hace dos semanas. El piloto argentino de 23 años estrenará en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 el mismo paquete de actualizaciones aerodinámicas que Pierre Gasly utilizó en el Gran Premio de Países Bajos, la mejora más profunda que la escudería de Enstone introdujo en la temporada 2026.

Por primera vez desde que arrancó el año, los dos monoplazas A526 correrán con idéntica especificación técnica.

Las actividades del Gran Premio de Monza comenzarán este viernes con la práctica libre 1 a las 7.30 y luego la segunda desde las 11, en las que Franco tendrá un primer contacto en pista con el nuevo A526.

El evento de este fin de semana en el Autódromo Nacional de Monza representa la primera oportunidad para la escudería francesa de comparar el rendimiento de ambos autos bajo condiciones equivalentes desde que se introdujo la actualización. La largada de la carrera será el domingo a las 10, hora de nuestro país.

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Perfil aerodinámico

La base de las mejoras se enfocan en lo aerodinámico para que el coche vaya lo más pegado a suelo y el aire que entra de frente llegue de la manera más limpia a la parte trasera. Se busca mejorar la adherencia al asfalto (o grip), por ende una mejor tracción y más velocidad.

En Países Bajos, Gasly pudo contar una mejor arma y quedó por delante de Colapinto: 9/10 en la única práctica, en la clasificación para la Sprint 7/10, aunque en dicha carrera el argentino tuvo un mejor tiempo de vuelta con 1m16s718 contra 1m16s895. En clasificación para la competencia principal, Franco llegó a quedar a 1/10 de Pierre en la Q2 y ambos fueron eliminado en dicha instancia: el francés clasificó 11º con 1m12s616 y el argentino fue 14º con 1m12s800. Gasly cosechó dos puntos al ser octavo en la Sprint y décimo en la competencia dominical.

La propia Fórmula 1 estimó que la actualización podía representar una ganancia superior al medio segundo por vuelta en determinadas condiciones de pista, aunque el impacto real depende de las características de cada circuito.

1. Fondo plano

El A526 suma una nueva geometría revisada para mejorar el comportamiento del flujo de aire en todo el aspecto operativo. El objetivo es generar una mayor carga aerodinámica local y lograr que el piso trabaje de una forma más eficiente.

2. Sección del suelo

La escuadra de Enstone presentó avances con aditamentos en esa zona para poder controlar de mejor manera el flujo de aire. Se apunta a pulir la calidad del aire que pasa por el piso y que llegue más limpio al sector trasero del coche.

3. Borde del suelo

Se rediseñó para optimizar esa zona y aumentar la carga local, la gestión del aire alrededor del auto e incrementar la eficiencia aerodinámica general.

4. Difusor

También se reperfiló y la nueva geometría aumenta la carga aerodinámica local de forma eficiente en todo el rango operativo.

5. Pontones y cintura trasera

La carrocería también sufrió cambios para trabajar de forma conjunta con el nuevo suelo. Se apunta al control del flujo de aire sin comprometer la capacidad de refrigeración del auto. Se sumaron cambios en los pontones y en la zona conocida como “botella de Coca-Cola”, el estrechamiento de la carrocería hacia la parte trasera del auto.

6. Conjunto trasero

Hubo elementos de los tambores de frenos que fueron reperfilados para optimizar su interacción con el flujo que llega desde el piso y lograr una mejor carga aerodinámica local.

7. Estructura de impacto trasera

Se actualizó la geometría local buscando la eficiencia aerodinámica del coche. Es otro punto con el que se busca que el aire pase mejor y plasmar una carga de manera más óptima.

8. Alerón trasero

Se rediseñaron las superficies aerodinámicas ajustables (o flaps) para aumentar la carga producida por el alerón. De la misma forma, se busca sostener un flujo de aire estable y de alta calidad. (Fuente: Infobae)