Ilusión en marcha: el seleccionado femenino de la Liga del Sur puso primera

El Seleccionado femenino de la Liga movió en el predio de Bella Vista. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

El seleccionado femenino de la Liga del Sur realizó anoche su primera práctica de cara a una nueva participación del torneo organizado por el Consejo Federal y la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio realizó el primer entrenamiento en el predio del Club Bella Vista "Ernesto Fermín Ancán".

Walter Lofrano y un nuevo inicio como DT de la Liga del Sur.

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El mismo contó con la presentación del cuerpo técnico encabezado por Walter Lofrano, quien comenzó su segundo ciclo al frente del equipo y que estará acompañado por Antonella Tacchetti, como asistente, Matías Almeida, como preparador físico, y Elías Tombesi como entrenador de arqueros.

Además, las convocadas por el DT realizaron alguno movimiento livianos y un rato de fútbol, para ir armando el equipo y el grupo de cara al certamen que, en principio, comenzaría a fines de octubre.

Mate y risas para pasar el frío en el primer entrenamiento.

Antonella Tacchetti, asistente del DT, toma la palabra ante el grupo.

De las elegidas por Lofrano sólo se ausentó Sofía Mattos, jugadora de Sporting, por un pequeño problema físico.

Las que movieron de forma habitual fueron: Ariana Adassus, Bárbara Aguirre, Camila Aliata, Morena Bouven, Fiorella Carpaneto, Valentina Cavalli, Sofía Chamas, Agustina Collino, Paz Cutrín, Antonella De Vega, Keila Iglesias, Morena Juárez, Agustina Malaspina, Martina Moleker, Victoria Nervi, Paz Marino, Antonia Prada, Alfonsina Royo, Selva Sánchez, Marianela Santana, Iara Schwab, Stefanía Sueyro, Daiana Uzidinger y Paola Vallejos.