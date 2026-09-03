El Sub 15 de la Liga del Sur busca la clasificación lejos de casa

El seleccionado Sub 15 masculino de la Liga del Sur visita hoy a su par de Olavarría, en la continuidad del Torneo que organiza la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio y el olavarriense se medirán desde las 14 en cancha del Club Embajadores, por la cuarta fecha de la Zona 1.

Una victoria del equipo dirigido por Federico Nieto le aseguraría de manera anticipada la clasificación a la siguiente instancia, donde avanzarán dos de los tres equipos del grupo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De momento, la Liga del Sur venció a Olavarría por 3 a 0 en cancha de Liniers y cayó ante Tres Arroyos por 2 a 0 como visitante.

Además, se vio beneficiado por la victoria de los olavarrienses ante los tresarroyenses por 2 a 1.

En la última fecha, además, la Liga recibirá a Tres Arroyos para finalizar la primera etapa.

*Los elegidos

El Seleccionado saldrá esta mañana desde nuestra ciudad, luego de reunirse como es habitual en la estación de trenes.

Los elegidos por Federico Nieto para integrar la delegación de hoy fueron: Benjamín López, Thiago Moscovich, Leandro Figueroa, Joaquín Álvarez, Juan Simón Schmidt, Lázaro Norelli, Tomás Fanelli, Tiago Díaz, Galo Martínez, Joaquín De Las Heras, Valentín Bozzetti, Laureano Sabalich Stainnekker, Máximo Lindner, Circo Barra Colautti, Eric Mujica, Aquiles Lindner, Matías Duarte, Lucio Riaño, Santino Juárez Garcés, Santiago Matamala y Benjamín Toro.