Las chicas y los chicos del Sub 16 de Bahía salen a la cancha en Monte y en Rosario

Los seleccionados Sub 16 de Bahía comienzan a disputar el Campeonato Argentino B. Fotos: Gaspar Ollé y Mayra Gómez-Prensa Asociación Bahiense de Hockey

Mujeres y varones del Seleccionado Sub 16 de la Asociación Bahiense de Hockey disputarán el Campeonato Argentino "B", que se desarrollarán desde hoy y hasta el domingo bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

El combinado femenino será local en Monte Hermoso, ya que el torneo se desarrollará en la cancha de agua del Complejo Municipal.

Mientras que los varones se presentarán en Rosario.

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*Ellas

El seleccionado femenino Sub 16 de Bahía debutará hoy ante la Federación Misionera, desde las 12.20, por la primera fecha de la Zona B.

Mientras que el viernes tendrá doble programación, frente a Entre Ríos (a las 10.40) y contra La Pampa (a las 17.30).

El otro grupo lo integrarán Santa Fe, Mar del Plata, Santiago del Estero y Entre Ríos.

Tras la fase clasificatoria, el sábado se disputarán los cruces eliminatorios, cruzando a los 2 primeros de cada zona en semifinales por el título y el ascenso. Mientras que los otros 8 elencos jugarán por el quinto puesto.

La final por el oro está programada para el domingo a las 15.

"Estamos bien, tenemos un equipo re lindo, con algunos puntos fuertes. Tuvimos una preparación de menos a mas, con algunos amistoso", contó el entrenador del equipo Tomás Rossi.

"Llegamos contentos, veo a las chicas motivadas, ansiosas y con ganas. Yo estoy tranquilo, con muchas ganas de que arranque el torneo para ver como estamos", agregó el DT.

"El objetivo es busca experiencia, disfrutar y dar lo mejor para intentar dejar a Bahía en lo más alto como siempre", cerró Tomi.El plantel

-Jugadoras: Paloma Weber, Dolores Alende, Eva Arranz, Isabella Gatti, Sol Barria Lebed, Catalina Mora, Abril Cedrán, Mora Lingeri, Lourdes Brun, Delfina Méndez, Victoria Huerta, Amparo Alvez, Agustina Spinsanti, Pilar Sastre, Francesca Musi, María Paz González, Quimey Plaza, Catalina Hernández, Felicitas Ganuza y Uma Piedrabuena.

-Entrenador: Tomás Rossi.

-Asistente: Thiago Bonifazi.

-Preparador físico: Tomás Lloret.

-Video análisis: Benjamín Pascual.

-Head Coach: Cristian Bossia.

-Jefe de equipo: Catalina Quintero.

-Prensa: Gaspar Ollé.

*Ellos

El seleccionado masculino Sub 16 hará su estreno ante la Federación de Santiago del Estero, a partir de las 9.

Luego, a las 14.30, irá ante Santa Fe.

Ya el viernes, Bahía volverá a tener doble programación, ante Río Negro (desde las 8.30) y ante Salta (a partir de las 21).

Mientras que el otro grupo será de cuatro equipos y estará integrados por las selecciones de Entre Ríos, Mar del Plata, Chile y La Pampa.

El sábado comenzarán las semifinales por el título y el ascenso y también por el quinto puesto.

El partido decisivo fue programado para el domingo a las 15.

El plantel

-Jugadoras: Damián Aban, Ciro Pratula, Tiziano López, Joaquín Terán, Francisco Cañizares, Matías Montero, Benjamín Carignano, Jeremías Gallego, Jano Martin, Simón Narváez Chaves, Bautista Groh, Giuliano Leiva, Valentín Sánchez y Mateo Gómez Fernández.

-Entrenador: Rodrigo Servidio.

-Asistente: Mauro Carrizo.

-Preparador físico: Agustina Errazquin.

-Video análisis: Joaquín Díaz.

-Head Coach: Tobías Salvatori.

-Jefe de equipo: Sol Ayala.

-Prensa: Mayra Gómez.