Sin sorpresas en el partido que completó la tercera fecha de la LBB Oro Femenina

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

De principio a fin 9 de Julio dominó a Sportivo Bahiense, venciendo 83 a 44, en partido que completó la fecha correspondiente a la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenina, "Viviana Albizu".

La programación había comenzado el martes, con victoria de Villa Mitre ante Estudiantes, 45 a 41.

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Las visitantes marcaron el rumbo del partido desde el primer cuarto (31-8) y más allá de las variantes, tuvieron dos jugadoras determinantes.

Pelota dividida entre Delfina Álves y Renata Boccatonda.

Delfina Álves da Florencia terminó con 19 puntos (1-4 en triples, 7-7 en dobls y 2-3 en libres), más 8 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperos, mientras que Amparo Althabe convirtió 22 puntos (3-6 en triples, 5-5 en dobles y 3-4 en libres).

Fueron las únicas dos en doble dígito, entre las 23 jugadores que estuvieron en cancha.

En las locales, Agustina Prada completó 9 rebotes, más 7 unidades.

Sportivo (44): P. Lazar (6), R. Boccatonda (8), A. Prada (7), L. Uthurralt, J. Salvarezza (6), fi; R. Hammerschmidt (2), S. Fernetich (6), A. De la Puente (3), R. Albarracín, E. Isla (6) y V. Ruiz. DT: Bruno Sagripandi.

9 de Julio (83): E. Fernández (7), A. Althabe (22), V. Martín (4), D. Álves da Florencia (19), I. Sorzini (6), fi; I. Corvalán (8), M.V. Flores, A. Maurer (9), J. Azaroff, M. Bussetti (4), T. Nieva (4) y C. Stempelet. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Sportivo, 8-31, 23-42 y 27-69.

Árbitros: Sam Inglera⁩ y Alexia González.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Próxima fecha

El martes se medirán 9 de Julio-Villa Mitre y Bahiense-Sportivo. Libre, Estudiantes.

Posiciones

1º) 9 de Julio (2-0), 4 puntos

1º) Villa Mitre (2-0), 4

1º) Estudiantes (1-2), 4

4º) Bahiense (1-1), 3

4º) Sportivo (0-3), 3