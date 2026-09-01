LBB Oro Femenina: Villa Mitre se recuperó a tiempo frente a Estudiantes

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Villa Mitre derrotó esta noche ajustadamente a Estudiantes, 45 a 41, por la tercera fecha correspondiente a la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenina, "Viviana Albizu".

En el tercer cuarto el tricolor logró imponerse 15-6 y pasar al frente.

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En un partido de muy bajo goleo, la pequeña luz que sacaron las locales les permitió entrar con algo más de aire al cierre.

La única que terminó en doble dígito de la Villa fue Bernardita Marcocci, con 15 puntos (0-2 en t3, 4-6 en t2 y 7-8 en t1). En tanto, Josefina Brossard tomó 12 rebotes y anotó 7 puntos.

También sumaron en algunos apartados Ailín Larrosa, com 8 rebotes, más 7 asistencias y Martina Caputo, con 5 rebotes, 2 asistencias y un recupero.

En el equipo albo, Sofía Trellini metió 11 unidades (3-7 en t3 y 1-5 en t2) y bajo 6 recobres.

En tanto, Isabella Basaúl terminó con 11 puntos (4-5 en dobles) y Josefina Rodríguez, que fue de mayor a menor: 10 puntos (2-6 en t3, 2-3 en t2), 6 rebotes, 3 recuperos y 2 asistencias.

Este miércoles

La programación se completa este miércoles, con Sportivo Bahiense-9 de Julio, en el Eladio Santos, arbitraje de Sam Inglera⁩ y Alexia González.

La síntesis:

Villa Mitre (45): M.A. Carli (6), C. Lauman (2), A. Larrosa (5), T. Giannecchini, Josefina Brossard (7), fi; M. Tellez (6), M. Caputo (4), B. Marcocci (15), C. Hosni y M. Leal. DT: Giuliano Labrocca.

Estudiantes (41): S. Trellini (11), J. Rodríguez (10), V. Escudero (2), V. Hollman (5), I. Basaul (11), fi; L. Mansilla, K. Kovach (2), L. Hiebaum y A. Rucci. DT: Julián Manqueo.

Cuartos: Villa Mitre, 10-12; 21-27 y 36-33.

Árbitros: Juan Agustín Matías y Alberto Arlenghi.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Posiciones

1º) Villa Mitre (2-0), 4 puntos

1º) Estudiantes (1-2), 4

3º) Bahiense (1-1), 3 puntos

4º) 9 de Julio (1-0), 2

4º) Sportivo (0-2), 2