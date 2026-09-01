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LBB Oro Femenina: Villa Mitre se recuperó a tiempo frente a Estudiantes

El tricolor se impuso esta noche, por 45 a 41.

El recupero de Martina Caputo. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

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Villa Mitre derrotó esta noche ajustadamente a Estudiantes, 45 a 41, por la tercera fecha correspondiente a la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenina, "Viviana Albizu".

En el tercer cuarto el tricolor logró imponerse 15-6 y pasar al frente.

En un partido de muy bajo goleo, la pequeña luz que sacaron las locales les permitió entrar con algo más de aire al cierre.

La única que terminó en doble dígito de la Villa fue Bernardita Marcocci, con 15 puntos (0-2 en t3, 4-6 en t2 y 7-8 en t1). En tanto, Josefina Brossard tomó 12 rebotes y anotó 7 puntos.

También sumaron en algunos apartados Ailín Larrosa, com 8 rebotes, más 7 asistencias y Martina Caputo, con 5 rebotes, 2 asistencias y un recupero.

En el equipo albo, Sofía Trellini metió 11 unidades (3-7 en t3 y 1-5 en t2) y bajo 6 recobres.

En tanto, Isabella Basaúl terminó con 11 puntos (4-5 en dobles) y Josefina Rodríguez, que fue de mayor a menor: 10 puntos (2-6 en t3, 2-3 en t2), 6 rebotes, 3 recuperos y 2 asistencias.

Este miércoles

La programación se completa este miércoles, con Sportivo Bahiense-9 de Julio, en el Eladio Santos, arbitraje de Sam Inglera⁩ y Alexia González.

La síntesis:

Villa Mitre (45): M.A. Carli (6), C. Lauman (2), A. Larrosa (5), T. Giannecchini, Josefina Brossard (7), fi;  M. Tellez (6), M. Caputo (4), B. Marcocci (15), C. Hosni y M. Leal. DT: Giuliano Labrocca.

Estudiantes (41): S. Trellini (11), J. Rodríguez (10), V. Escudero (2), V. Hollman (5), I. Basaul (11), fi; L. Mansilla, K. Kovach (2), L. Hiebaum y A. Rucci. DT: Julián Manqueo.

Cuartos: Villa Mitre, 10-12; 21-27 y 36-33.

Árbitros: Juan Agustín Matías y Alberto Arlenghi.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Posiciones

1º) Villa Mitre (2-0), 4 puntos

1º) Estudiantes (1-2), 4 

3º) Bahiense (1-1), 3 puntos

4º) 9 de Julio (1-0), 2

4º) Sportivo (0-2), 2

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