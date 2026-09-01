El Nacional metió otra victoria, sigue invicto y se va para arriba en la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

El Nacional extendió su excelente inicio de segundo tramo, venció como visitante a Sportivo Bahiense, 77 a 68, sumó la cuarta victoria y es uno de los invictos de esta parte del torneo junto con San Lorenzo.

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El celeste tuvo un efectivo segundo tiempo, en el partido adelantado, correspondiente a la cuarta fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Si bien estuvo lejos de su promedio de puntos (llegó con 90,66 en los tres partidos previos), el equipo dirigido por Juan Cruz Santini creció a partir de subir sus porcentajes de tiros a distancia (terminó con 9-20 en triples), imponiéndose en el tercer cuarto 22 a 9, tras perder el primer y el segundo período, 16-12.

Valentín Ruibal fue el más completo de la visita, con 17 puntos, producto de 1-4 en triples, 5-9 en dobles y 4-4 en libres, más 8 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos.

En tanto, Rodrigo Arce sumó 16 puntos (2-3 en t3, 3-7 en t2 y 4-4 en t1); Iñaki Errazu aportó 15 unidades (4-6 en t3, 1-1 en t2 y 1-2 en t1) y Albano Schneider colaboró con 5-10 en dobles, 9 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos.

En el tricolor, Gerónimo Stach terminó con 22 puntos (5-7 en triples, 2-5 en dobles y 3-6 en libres), además de 4 rebotes y 4 asistencias; Agustín Amore convirtió 13 puntos (3-7 en t3, 2-6 en t2) y bajó 10 rebotes, mientras que Manuel Ayala tomó 8 rebotes y metió 12 puntos.

La síntesis:

Sportivo (68): J. Tuero, G. Stach (22), Th. Boubeé (6), A. Amore (13), M. Ayala (12), fi; M. Boccatonda (1), E. Miguel (6), G. Martínez (8), B. Guaglianone y A. Barbero. DT: Miguel Loffredo.

El Nacional (77): F. Dulsan (8), A. Catalán (5), V. Ruibal (18), A. Schneider (10), M. Cruglak (1), fi; A. Ferreyra, I. Errazu (15), E. Walter, R. Arce (16), O. Rayes (4) y S. Marzialetti. DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: Sportivo, 16-12; 32-24 y 41-46.

Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco⁩

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

El viernes

El resto de la programación se completará el viernes, con Comercial-9 de Julio, Argentino-San Lorenzo, Ateneo-Bahía Basket, La Falda-Altense y Velocidad-Altense.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (12PG-2PP), 16 puntos

2º) El Nacional (8-7), 15,5 (*)

3º) Comercial (10-4), 14,5

4º) Sportivo (9-6), 14,5 (*)

5º) 9 de Julio (10-4), 14

6º) Altense (9-5), 13,5

7º) Argentino (7-7), 13

8º) Ateneo (6-8) 12,5

9º) Velocidad (6-8), 11,5

9º) Bahía Basket (4-10), 11,5

11º) La Falda (3-11), 10,5

12º) Espora (1-13), 9

(*) Tienen un partido más.