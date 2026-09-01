Unión Bahía: dónde jugará, quién será el DT, y cómo conformarán el equipo entre 9 de Julio y Bahiense del Norte

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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"Si no hacíamos esto se perdía la plaza, después de haber logrado un ascenso", aclaró Emiliano Roldán, coordinador de la fusión deportiva, no institucional, entre 9 de Julio y Bahiense del Norte, denominada Unión Bahía, para afrontar la próxima edición de la Liga Nacional de Básquetbol Femenino.

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9 de Julio ganó el ascenso en la cancha, llegando a jugar ante Quilmes por el título de la Liga Provincial.

"Fue una idea que surgió hace un tiempo, mientras estábamos jugando la Liga. Había mucho esfuerzo de las familias y si se conseguía el sueño de ascender, la realidad era que sería muy difícil afrontar el desafío. Hablé conTati (Canutti, de Bahiense), le gustó la idea, los planteamos en la Asociación y después lo hicimos con Marcelo Pallotti (presidente de la Federación Bonaerense), por lo que estaba todo hablado antes de lograr el ascenso", contó Roldán.

"El nombre surgió de las charlas que tuvimos, buscando uno en común. Y como la idea es representar a la ciudad -señaló Roldán- la intención era que se tratara como si fuera un seleccionado de Bahía, es decir, que el día de mañana también pueda integrarse el resto".

"Y como el proyecto es conjunto -agregó- la idea es seguir de la misma manera. No es que hablamos quién se quedaría con la plaza a futuro, se mira todo desde lo positivo. Lo que está claro es que solos sería muy difícil de continuar".

Varios interrogantes se generan para lo que será una participación histórica de un equipo femenino bahiense.

Por caso, dónde oficiarán de locales.

"Vamos a jugar Bahiense del Norte y Villa Mitre será la cancha alternativa. Cuando empezamos a ver los requisitos estaba mucho más cerca Bahiense. En realidad, partiendo de la base de la jirafas, que no podía jugarse en 9 de Julio", explicó Roldán.

"Lo que nos están pidiendo hoy es cumplir, por ejemplo, con que el tablero de 24 que tenga decimal a partir de 9 segundos. También, que tenga luz roja y amarilla y que uno de los dos tableros, de mínima, incluya las faltas. Además, contar con las protecciones abajo del aro y a los costados. Es una inversión de entre 8 y 10 millones de pesos", especificó.

Roldán también se refirió al armado del plantel específicamente.

"El entrenador será Julián Turcato (actual DT de 9 de Julio). La idea era que estuviera con Lucho Deminicis (DT de Bahiense) como asistente, pero aún queda alguna charla pendiente", señaló.

En cuanto a jugadoras, la lista de buena fe puede incluir hasta 25 nombres y deberán presentarla el 18 del corriente, conjuntamente con los avales.

"Tendrá mitad de Bahiense y mitad de 9 de Julio. Y la idea, de mínima, para el primer torneo, es traer un refuerzo que juegue de base. Queda poco en el mercado; también se podría sumar alguna extranjera", apuntó Roldán.

Paralelamente, al menos mientras coincidan ambas competencias, la idea a nivel local es que las jugadoras continúen participando por su club: 9 de Julio o Bahiense.

"Después veremos, en función del proyecto deportivo, quiénes se bajan a jugar el local", aclaró Emiliano.

El torneo comenzará los primeros días de octubre y constará de tres zonas de siete equipos.

Junto con Unión Bahía jugarán Boca, Vélez, Peñarol y Quilmes (ambos de Mar del Plata) e Independiente y Biguá (los dos de Neuquén).

"El primer torneo juegan todos contra todos ida y vuelta. Y tenemos pedido poder aprovechar los viajes para armar gira de dos partidos", dijo Roldán.

Mientras tanto, dentro del plano organizativo, el grupo de trabajo continúa buscando recursos y son optimistas en poder contar con apoyo oficial y de diferentes sponsors, considerando que se trata de una oportunidad única para la ciudad.