Tras las sanciones a chilenos y uruguayos, Argentina XV se metió en la final del ARC

En el marco de la segunda fecha del Américas Rugby Championship, el seleccionado argentino fue superior a Uruguay XV y goleó 64 a 10 en el Estadio Escuela Militar, ubicado en Santiago de Chile.

Este fue el segundo triunfo albiceleste en el certamen, ya que en la primera fecha derrotaron a Paraguay, 58 a 11.

El partido fue arbitrado por Santiago Alvarenga (Paraguay).

Con el resultado de ayer, el próximo compromiso para Argentina XV será el duelo ante Chile por la tercera y última fecha, el próximo domingo, desde las 17 (hora argentina). Será la final del certamen.

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Los tries del equipo dirigido or Álvaro Galindo fueron apoyados por Luciano Avaca (3), Franco Rossetto (2), Felipe Villagrán, Tomás Dande, Alejo Sugasti, Rodrigo Fernández Criado y Bautista Estellés. Las conversiones fueron de Federico Serpa (5) y Ignacio Dogliani (2).

Fuertes sanciones

Un día antes de este cotejo, Sudamérica Rugby comunicó las resoluciones tras el escándalo del partido Chile XV-Uruguay XV por la primera fecha.

Recordamos que se produjo una gresca de proporciones entre los juadores, que se desató a partir de un tackle a destiempo Joaquín Myzkyase (Uruguay XV) a Emiliano Shea (Chile XV), que le provocó una grave lesión de ligamentos en la rodilla derecha, El diagnóstico arrojó lesión multiligamentaria de rodilla derecha, con plazo de recuperación estimado en 12 meses.

La sanción inicial para Myzkyase establecida era de 26 partidos, pero fue reducida debido a factores atenuantes.

Además, otros jugadores fueron sancionados por su participación en la pelea posterior al incidente. Las sanciones quedaron de la siguiente manera: Joaquín Myszka (Uruguay): 13 semanas; Lucas Bianchi (Uruguay), 3 semanas; Clemente Saavedra (Chile), 3 semanas; Ignacio Dotti (Uruguay),: 2 semanas.

Los 4 jugadores quedaron fuera del resto de la Americas Rugby Championship 2026. Sin embargo, algunos podrán comenzar a cumplir sus suspensiones en partidos con sus respectivos clubes. Tanto Uruguay como Chile tienen la posibilidad de apelar las sanciones.