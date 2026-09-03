Argentina en el Sudamericano de vóleibol playa, una oportunidad para llegar a los Juegos Olímpicos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Si bien faltan casi dos años para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, este jueves se pondrán en disputa dos plazas para el vóleibol playa y con participación de equipos argentinos.

En la ciudad brasileña de João Pessoa comenzará hoy el Campeonato Sudamericano de Voleibol Playa CSV 2026 y los campeones de ambas ramas obtendrán la clasificación a la cita ecuménica que volverá a organizar Estados Unidos.

Argentina presentará cuatro duplas: Nicolás Capogrosso-Tomás Capogrosso, Bautista Amieva-Maciel Bueno, Agostina Ghigliazza-Morena Abdalá y Victoria Michel Tosi-Brenda Churín.

Michel Tosi-Churín debuitará a las 14 ante las colombianas Beleño y Franco; mientras que 15.40 hará su presentación Ghigliazza-Abdala, ante Fío-Denisse (Paraguay).

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En tanto, 16.30 saldrá a escena Amieva-Bueno ante la dupla colombiana Hidalgo-Gaviria y, finalmente, 17.20, los hermanos Capogrosso se medirán con Camejo-Yepez (Venezuela).

No obstante, la competencia será intensa teniendo en cuenta que serán 16 equipos compitiendo por una sola plaza y que en la rama femenina estarán presentes las actuales medallistas de oro olímpicas: las brasileñas Ana Patrícia Silva Ramos y Eduarda Santos Lisboa.

En tanto, en la rama masculina, el tres veces olímpico Evandro Oliveira y su compatriota Arthur Mariano Lanci serán el equipo a batir.

Sudamericano masculino

Grupo A

Evandro-Arthur Lanci (BRA)

Riveros-Giuliano (PAR)

Mocellini-Llambías (URU)

Molina-Carreño (PER)

Grupo B

Capogrosso-Capogrosso (ARG)

Yegros-Gonzalo (PAR)

Falcone-Linder (PER)

Camejo-Yepez (VEN)

Grupo C

André-Renato (BRA)

Yeferson-Noriega (COL)

Rubio-Luciano (URU)

Martín-Quintero (CHI)

Grupo D

Grimalt-Grimalt (CHI)

Amieva-Bueno (ARG)

Hidalgo-Gaviria (COL)

Juliángel-Esyenser (VEN)

Sudamericano femenino

Grupo A

Thamela-Victoria (BRA)

Valeria-Rodríguez (VEN)

Santander-Mori (CHI)

González-Mendoza (PER)

Grupo B

Michelle-Corrales (PAR)

Allca-Gaona (PER)

Chacín-Ramírez (VEN)

Cruz-Sara (COL)

Grupo C

Verena-Thainara (BRA)

Ghigliazza-Abdalá (ARG)

Fio-Denisse (PAR)

Habze-Karelys (ECU)

Grupo D

Michel Tosi-Churín (ARG)

Ohlsson-Dubost (CHI)

Ariana-Stephany (ECU)

Beleño-Isabela (COL)