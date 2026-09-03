Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Deportes.

Lautaro Martínez y Franco Colapinto jugaron al "test de argentinidad": ¿Quién ganó?

El piloto de Alpine pasó por la práctica del Inter y compartió un rato con el bahiense.

Foto: Inter

Lautaro Martínez y Franco Colapinto compartieron un rato ayer, tras el entrenamiento del Inter de Milan y aprovechando la estadía del pilarense en Italia, ya que en unas horas comenzará a disputar el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1.

Además de una breve charla, regalos y gestos de admiración entre ambos los dos también se sometieron a un "tes de argentinidad"... ¿Quién habrá ganado? Mirá:

Noticias Relacionadas

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE