Lautaro Martínez y Franco Colapinto jugaron al "test de argentinidad": ¿Quién ganó?

Lautaro Martínez y Franco Colapinto compartieron un rato ayer, tras el entrenamiento del Inter de Milan y aprovechando la estadía del pilarense en Italia, ya que en unas horas comenzará a disputar el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1.

Además de una breve charla, regalos y gestos de admiración entre ambos los dos también se sometieron a un "tes de argentinidad"... ¿Quién habrá ganado? Mirá: