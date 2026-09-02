Lautaro confirmó que lo buscaron de Barcelona y dejó en claro cuál quiere que sea su futuro

Lautaro Martínez habló por primera vez luego de los rumores que lo relacionaron con un posible pase de Inter a Barcelona.

De hecho, el bahiense confirmó que hubo un interés del club catalán para incorporarlo.

"Cuando llegan estas ofertas y estas llamadas, siempre es un placer porque uno trabaja para mantenerse en la cima", dijo el Toro en La Gala del Calcio, en la que fue elegido (junto a Nicolás Paz) en el 11 ideal de la pasada temporada.

"Los rumores eran ciertos, pero tengo las ideas muy claras: quise quedarme aquí con mis compañeros y con esta magnífica afición", declaró Lautaro en Sky Italia.

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Además, dejó en claro cuál le gustaría que sea su futuro, mientras acaba de comenzar una nueva temporada como capitán de Inter.

"Me quedaría para siempre, y mientras me quieran, me quedaré aquí. Pero en este trabajo ya lo sabemos: cuando ya no sirves, te echan. El Inter para mí es todo: orgullo, felicidad y ganas de seguir adelante. He vuelto a elegir quedarme aquí, quiero hacer grande cosas en Inter", remarcó.

"Nunca imaginé llegar a este punto de mi carrera con el Inter, logrando todos mis objetivos. Esto me motiva a seguir adelante, es mi mentalidad. Intento darlo todo en cada entrenamiento. En el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar, pero hoy tengo contrato y estoy feliz. Decidí quedarme porque me siento bien y quiero hacer grandes cosas en el Inter", insistió el bahiense.