Lautaro confirmó que lo buscaron de Barcelona y dejó en claro cuál quiere que sea su futuro
El bahiense participó de la Gala del Calcio.
Lautaro Martínez habló por primera vez luego de los rumores que lo relacionaron con un posible pase de Inter a Barcelona.
De hecho, el bahiense confirmó que hubo un interés del club catalán para incorporarlo.
"Cuando llegan estas ofertas y estas llamadas, siempre es un placer porque uno trabaja para mantenerse en la cima", dijo el Toro en La Gala del Calcio, en la que fue elegido (junto a Nicolás Paz) en el 11 ideal de la pasada temporada.
"Los rumores eran ciertos, pero tengo las ideas muy claras: quise quedarme aquí con mis compañeros y con esta magnífica afición", declaró Lautaro en Sky Italia.
Además, dejó en claro cuál le gustaría que sea su futuro, mientras acaba de comenzar una nueva temporada como capitán de Inter.
"Me quedaría para siempre, y mientras me quieran, me quedaré aquí. Pero en este trabajo ya lo sabemos: cuando ya no sirves, te echan. El Inter para mí es todo: orgullo, felicidad y ganas de seguir adelante. He vuelto a elegir quedarme aquí, quiero hacer grande cosas en Inter", remarcó.
"Nunca imaginé llegar a este punto de mi carrera con el Inter, logrando todos mis objetivos. Esto me motiva a seguir adelante, es mi mentalidad. Intento darlo todo en cada entrenamiento. En el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar, pero hoy tengo contrato y estoy feliz. Decidí quedarme porque me siento bien y quiero hacer grandes cosas en el Inter", insistió el bahiense.