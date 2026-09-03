Homenaje a Rayo McQueen y sanción para el líder del campeonato, Kimi Antonelli

El auto de seguridad (izquierda) junto a Rayo McQueen, recordado competidor en la película Cars. Fotos: F1.

En el 20º aniversario de la película "Cars" y con el inminente inicio de actividades correspondientes al Gran Premio de Italia, la Fórmula 1 presentó hoy una serie de emotivas imágenes a modo de homenaje.

El domingo, con largada a las 10 (hora de nuestro país), se correrá el Gran Premio de Italia, competencia que se llevará a cabo en el Autódromo Nacional de Monza.

"¡Rayo McQueen ha brillado en el Gran Premio de Italia! El siete veces campeón de la `Copa Pistón´ hace una aparición especial este fin de semana de carrera para celebrar el 20º aniversario de Cars", anunció la categoría en un tuit.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Además, Disney y Fórmula 1 están celebrando con una librea especial del Mercedes-AMG Safety Car", indicó el mensaje, en relación al vehículo de seguridad que llevará un diseño alusivo.

Por otra parte la noticia de esta mañana es que Kimi Antonelli será penalizado para el Gran Premio de Italia como consecuencia de un cambio de motor anunciado por su escudería, Mercedes.

"El líder del Campeonato de Pilotos comenzará (la carrera largando) desde el fondo de la parrilla el domingo", agregó el mensaje de la F1.