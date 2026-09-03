Ataja en Tiro, es mecánico y se queja: “Me preguntan más por ´el´ ruidito en el auto que de fútbol”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

De carácter fuerte y valores inalterables. Necesitó ayuda profesional para soltarse y sociabilizar y el fútbol le marcó el camino que, según su consciencia, tenía que perseguir en la vida.

“A los 5 años nos vinimos de Monte con mi mamá (Carina) y mi hermana Ivana y me costó tomar la decisión de ir a practicar algún deporte a Tiro Federal porque era muy tímido y reservado. Con el apoyo de una psicopedagoga me fui abriendo al mundo y formando mi propia personalidad”, avanza, sin escalas, Bruno Arias, el actual arquero tírense en la B de la Liga del Sur.

Decidió incorporarse a las filas del aurivioleta cuando ya tenía edad de infantiles, consiguió el estereotipo de arquero al pasar a las menores y elevó su autoestima cuando llegó hasta la Reserva de AFA defendiendo la valla de Olimpo.

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Sin la posibilidad de firmar contrato profesional en el aurinegro, eligió a Sporting como próximo destino, regresando a Tiro post pandemia del covid-19. En 2024 aceptó el desafió de ir a Atlético Monte Hermoso para ser campeón de la Liga de Coronel Dorrego y su tercer ciclo en la entidad del polígono lo quiere coronar con el ascenso.

“Cuando estamos bien y basamos el juego en las armas que tenemos, no hay rival que nos pueda complicar. Aunque no somos ni fuimos regulares a lo largo de la temporada y eso nos hizo perder puntos increíbles en el camino. No sé si somos más que Comercial (por ser el ganador del Apertura ya aseguró un lugar en la final del año), cada equipo tiene lo suyo, por eso el torneo es tan parejo”, argumentó este montehermoseño emprendedor de 27 años.

--¿Qué tipo de arquero sos?

--Por el físico y por la técnica, y porque apenas llego al metro ochenta de altura, no tendría que ser arquero, pero es un puesto que me fascina y por eso le meto ganas, sacrificio y mucha dedicación.

“Me cuido mucho, voy al gimnasio, aunque me debo medir porque un desarrollo muscular sin límites me puede afectar en un puesto donde, por lo general, necesitás más elasticidad y fuerza mental que un cuerpo robusto o imponente”.

--Entiendo, ¿y de qué estarías jugando si no hubieses elegido ir al arco?

--En las formativas arranqué de 4, y como me gustaba correr y el despliegue físico, me pasaron de extremo por derecha. Tendría unos 9 años y me di cuenta que el fútbol era lo mío, pero quería atajar y no me animaba a decírselo al Profe. Eran épocas donde iba al club, entrenaba y me volvía a mi casa, no hablaba con nadie ni tenía grupos de amigos.

“No era muy apegado al diálogo, a la confianza, por eso necesité de una psicopedagoga para romper el cascarón. No me quedó otra que encarar la vida, aunque sigo siendo tímido y reservado”.

--No parece.

--Ja, Ja. Mi primera muestra de carácter la di en infantiles, cuando encaré al entrenador (Alejandro Coz) para decirle “Quiero ir al arco”. No me la llevé de arriba, me probaron, anduve bien y quedé. No nací arquero, me hice, porque a aposté todo por consolidarme en el puesto.

Fratacho y sacrificio

Porque hay un ruidto en la,,, En este caso no es en la línea (¡qué antiguo!, ¿no?). Es en el auto.

Bruno se recibió de técnico en Automotores, trabajó en distintos talleres mecánicos, fue encargado en Euro Taller Express y actualmente es vendedor de la conocida casa bahiense “Tato Repuestos”.

“Como nunca quise dejar de jugar al fútbol, priorice una actividad que me permita tener los horarios libres para ir a entrenar y que no me produzca un desgaste físico y mental como para perder las ganas de ser parte de un grupo y de ir al club todos los días”.

--Me imagino las preguntas en el vestuario: “Bruno, vos sabés que el auto me hace un ruidito…”

--Uhhh, es típico escuchar “Me falla cuando acelero”, “Siento como que hay algo suelto en el motor” o “Me levantó temperatura”. Y ahí vienen las consultas, pero algunos no entienden que de memoria y sin revisar el auto no les puedo dar una respuesta que le solucione el problema.

“A veces los boludeo, algo simple se lo transformó en un problemón, los dejo preocupados. Me divierto un poco, porque a la hora de recibir ´palos´, te puedo asegurar que no me tienen compasión”.

--Sin embargo me dijeron que no te gusta mucho que te carguen.

--Sí, reacciono enseguida, pero si jodo no me puedo enojar cuando me agarran de punto. Hace poco, Agustín Cabrera (compañero) me compró un repuesto y el auto no le arrancó. Hinchó tanto las p… que tuve que ir a verlo para explicarle, evacuarle la duda y ponerle en marcha el auto.

“En el plantel también está el montehermoseño Joaquín Martínez, surgido en Suteryh, el clásico rival de Atlético. Lo vuelvo loco, le digo que su club es lo más parecido a una Sociedad de Fomento, que son chicos, que por algo están a las afueras de la ciudad (la sede y el estadio en el camino sinuoso). Nos tiramos bombas todos los días, incluso ya le avisé: ´Yo te recomendé para que llegues a Tiro, de la misma manera puedo pedir que te vuelvas para Monte´. Se ríe y, a veces, me contesta con barbaridades y sin fundamentos. Y claro, a un campeón no se le puede discutir. Joaco es un pibazo”.

De novio con Melina Fabi, el 1 tirense se suele vestir de “albañil”.

“Empezamos a construir nuestra propia casa en el barrio Villa Hipódromo. Recién vamos por los cimientos, pero va, de a poco va…”, indica quien, por venir de una familia vinculada al rubro, hizo changas y fue cadete de albañilería.

“Me gusta, pero prefiero seguir prestándole atención a los ruiditos de los autos y a las quejas de mis compañeros”, cerró en modo chistoso quien también cursa el primer año de la carrera de Director Técnico Nacional de Fútbol en ATFA Bahía Blanca.