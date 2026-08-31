Gino Carrozzi: "Estuve dos años sin jugar y ahora siento que lo estoy disfrutando mucho"

Gino Carrozzi está pagando con goles la confianza que le dio el cuerpo técnico de Tiro Federal y sumó varias conquistas consecutivamente. Ayer le anotó por duplicado a Sansinena en el triunfo 3 a 1 y colaboró para que el aurivioleta se meta otra vez en la pelea.

“Había dejado de jugar, volví este año, no tuve muchos minutos en la primera parte, pero siempre estuve muy tranquilo. Sabía que me iban a dar la oportunidad y en esta segunda ronda lo estoy aprovechando”, expresó el 9 de Tiro en El Diario Deportivo que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Estuve dos años sin jugar y ahora siento que lo estoy disfrutando mucho. Me sentía raro y cada oportunidad que tengo trato de aprovecharla”, amplió.

“¿Por qué dejé? Por temas extra futbolísticos. Me había cansado un poco, más con el estudio y el tema laboral. Pero este año me volvieron las ganas, la dupla me dio la oportunidad (por Gigliotti-Sardi) y lo estoy aprovechando”, amplió.

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Gino repasó su carrera en los clubes de nuestro medio y en el exterior, donde jugó en Italia, Portugal, Bulgaria y Chipre.

Hoy juega al fútbol, estudia y trabaja.

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