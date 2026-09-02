El DT de Las Leonas habló con La Nueva. tras ser campeón del mundo: "Sabíamos que era el día"

Apenas unas horas después de haber arribado a Argentina como campeón del mundo, el entrenador de Las Leonas, Fernando Ferrara, contó sus sensaciones y los detalles de lo vivido en Países Bajos.

El entrenador del combinado nacional pasó por El Diario Deportivo, tras la consagración albiceleste del último sábado, cuando venció en la final del Mundial al dueño de casa y por shoot out.

"Los primeros días son increíbles, de a poquito vamos cayendo", admitió el DT en el programa que se emite de lunes a viernes -de 15 a 16- por La Nueva Play y puede verse en www.lanueva.com

"Siento una felicidad inmensa porque hubo mucho esfuerzo y trabajo detrás de todo esto. Veníamos de perder esa final con Países Bajos hace cuatro años y este nuevo proceso fue muy intenso. Dejamos muchas cosas de lado y pusimos como prioridad este gran objetivo, lograrlo nos deja una sensación de felicidad y alegría", insistió el DT.

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Para conseguir la tercera estrella para el país en la disciplina, Argentina tuvo que derrotar a una selección que parecía casi invencible, ya que no perdía un partido mundialista desde 2010 (25 encuentros).

Finalmente, fieles a su historia, Las Leonas lograron una nueva hazaña al imponerse por shoot (3 a 1), luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular.

"Lo habíamos escrito, lo habíamos decretado y sabíamos que era el día. Teníamos un lema que decía eso: 'Es hoy'. Y el equipo estaba muy enfocado, las capitanas estaban muy enfocados, el equipo transmitía eso transmitía eso continuamente", contó Ferrara, quien llegó al combinado nacional en 2021 y ya había sido subcampeón mundial en 2022 y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París.

Para forzar las definición por penales australianos, Las Leonas debieron batallar casi hasta el final, ya que llegaron al empate (gol de María José Granatto) cuando sólo restaban 6 minutos para el final.

"Nos fuimos con un resultado adverso al entretiempo, pero antes de llegar al vestuario ya habíamos a las chicas convencidas de que estaban haciendo las cosas bien. No tuvimos que hacer otra que reforzar ese convencimiento, para seguir insistiendo porque sabíamos que en cualquier momento lo podíamos empatar y ganar. Esa fue un poco la sensación", admitió.

-¿En algún momento pensaste que otra vez no se daba contra Países Bajos o siempre confiaste?

-Siempre confié, pero no te voy a mentir: empecé a pensar a qué minuto sacaba a la arquera. Si la sacaba cuando faltaban 5, 4 o 3 minutos ,ya estaba ahí. Tenía que tomar esa decisión y empecé a pensar. Justo vino el gol y pensé que lo ganábamos en el partido. Me quedó esa rabia de que si hacíamos el gol antes o si quedaban 5 minutos más, se lo ganábamos en la cancha y ahora teníamos que ir a los shoot out, que son una lotería. Ahí otra vez, mentalidad positiva.

-Por los números de Países Bajos parecía una hazaña lo que tenían que lograr, ¿lo tomaron como incentivo todo eso?

-Sí, por supuesto. Además de todo lo que consiguió Países Bajos, por el formato del Mundial había que hacer una primera fase perfecta, había que superar a Bélgica en Bélgica para cruzar antes con Países Bajos. Seguimos paso a paso, con determinación: estábamos donde queríamos estar e íbamos adonde queríamos ir. Llegamos a la final sabiendo que había que ganarle a Países Bajos en Países Bajos, para eso estábamos preparadas y por qué las chicas estaba tan determinadas y convencida.

-¿Cómo trabajaron eso en la previa, qué mensaje les diste a las jugadoras?

-Fuimos haciendo varias actividades en la previa, sobre todo de ponerlas en contexto de eso. De cómo iba a ser el camino, de qué nos íbamos a encontrar, de que era un Mundial muy difícil por el formato que tenía. Hicimos una actividad muy importante, en el que las chicas tenían que escribir qué pensaban ellas que las iba a desafiar durante el camino, hacia dónde querían llegar, en qué se sentían más fuerte y en qué más débiles. Y con una última pregunta: ¿qué piensan ustedes que tiene que tener un equipo campeón del mundo? A través de esa actividad que está toda registrada, se fue dando paso a paso.

-¿Te acordás de algún mensaje puntual de aquel entonces?

-Salían muchas cosas en común, sobre todo que el equipo ganador tenía que defender bien y así se dio. Después de un montón de cosas: de ser un equipo humilde, de dar el 100% y un montón de cosas más que salieron.

-Por lo que decís, parece que lo habían visualizado, como que ya habían jugado el Mundial antes de jugarlo...

-Sí. Lo visualizamos, marcamos el camino que queríamos hacer y lo recorrimos. De hecho cuando termina el Mundial hay una canción que cantan las chicas que dice eso... estaba escrito... y alguna cosa más jaja. Eso fue clave.

-¿Cómo llegaron en cuanto a la preparación, hubo alguna diferencia con respecto al 2022?

-Esta vez nos entrenamos más que nunca. Tuvimos un viaje a China y la última ventana de Pro League, que nos llevamos un montón de información. Queríamos subir dos escalones y para eso hicimos entrenamientos con varones, por lo menos tres veces por semana. Sentíamos que entre nosotras no podíamos entrenar más para dar ese paso de calidad.

-¿En qué los mejoró eso?

-Eso nos dio un salto en el último mes y medio que nos permitió llegar de esa manera. Nos hizo crecer mucho intensidad, entrenar con varones y de esa calidad, las exigía a las chicas y las llevaba al límite de la velocidad de ejecución y toma de ejecuciones, aparte de la intensidad física. Lo mismo en los shoot out, desafiaba los tiempos de ejecución. Fue clave. Vimos que cuando las chicas entrenaban de esa manera, sóla iba a otro nivel. Sin necesidad de que nosotros estemos exigiéndolas, solas lo llevaban adelante.

-¿Cuánto les sirvió la derrota ante Países Bajos, por 4 a 0, en diciembre de 2025 en Santiago del Estero por la Pro League, para trabajar de cara a este Mundial?

-Ese partido fue clave, aparte por cómo se dio. En los primeros cuartos habíamos llegado 11 veces y ellas 4 y ya perdíamos 2 a 0. Demostraba muchas cosas buenas que teníamos, pero también muchas debilidades en algunos aspectos del juego. Si bien no defendíamos mal, había que hacerlo mejor. Tomamos nota y nos pusimos a trabajar sobre los aspectos que creíamos que iba a ser clave, lo llevamos a cabo y salió muy bien.

-Leí por ahí que el amateurismo le ganó al profesionalismo, ¿notabas esos intangibles en la intimidad?

-Sí, por supuesto. Acá las chicas dejan un montón de cosas, hacen mucho esfuerzo para entrenar como profesionales por más que sean amateurs y eso tiene un valor superior.

-¿Y te parece que estos resultados marcan un poco que se van acortando distancias?

-Sí, por supuesto. Creo que se vio un partido donde dominamos y así lo marcan las estadísticas. Se vio un partido donde las holandesas no pudieron jugar prácticamente, las dominamos y lo podríamos haber ganado. Seguramente se achicaron las distancias, no hay que quedarse con eso porque ahora, seguramente, ellas van a hacer algo para tratar de mejorar. Hay que seguir pero ahora estamos a otro nivel.

Para que Argentino termine levantando la Copa en tierras neerlandesas hubo un fabuloso trabajo colectivo, pero también destacadísimas actuaciones individuales.

Por caso, lo hecho por la arquera Cristina Cosentino, quien con sus intervenciones fue fundamental para que Países Bajos anote un solo shoot out en 4 intentos. Además de lo hecho durante el partido y en todo el Mundial.

-¿Cómo se explica lo de Cosentino, siendo otra vez fundamental?

-Se explica con trabajo, sobre todo, y con convicción y la confianza que se tiene la China. En los últimos torneos viene regalándonos esas satisfacciones y para los equipos rivales no debe ser fácil, es un poco como el Dibu Martínez, ¿no?"

-¿De qué manera te perece que el hockey puede capitalizar este momento, este resultado puntual?

-Ojalá que sea para que más chicas y chicos puedan inspirarse y querer jugar este deporte. Que se acerquen más sponsors, que sea una explosión como fue en 2002 cuando Las Leonas ganar el primer Mundial, ojalá que sea otro 'boom' y sirva para que haya más apoyo para nuestro deporte.

-Si tendría que explicar que tienen Las Leonas, ¿qué dirías que es?

"Es un fuego interno, una Leona que tienen adentro. Que en los momentos de dificultad salen como en la final, parecían leonas que salieron a cazar, no iban a dejar esa bocha en manos de las holandesas, sino que todas trabajan en equipo para recuperar esa bocha y tenerla nosotros. Hay un fuego interno, una leona adentro.

-¿Qué enseñanza te dejaron?

-Un montón, siempre se aprende estos momentos tan emotivos e importantes. La enseñanza es que construyendo sobre la unión y la confianza recíproca entre jugadoras y cuerpo técnico y construyendo sobre el liderazgo y el trabajo en equipo se pueden lograr estos resultados que son increíbles.

-¿Cómo trabajaron el tema de los shoot out, lo hablaron en la previa?

-No lo hablamos en la charla técnica porque no lo queríamos transmitir a todo el equipo, no nos parecía un buen mensaje. Pero sí fuimos individual a cada jugadora y le dijimos que en el caso de ir a shoot out, iba a tirar y le dábamos información de la arquera. Y, también, aprovechábamos que si alguna no se sentía bien nos lo decía, pero nadie dijo nada y nosotros estábamos tranquilos de que todas estaban disponibles y tranquilos que estaban todas disponibles y preparadas por si llegaba ese momento.

-Sofía Cairo contó que te pidió el cuarto penal, en esto del profesionalismo y amateurismo, ella juega en cancha de arena en su equipo, Mariano Moreno...

-Lo de Sofi Cairo es increíble, porque viene de jugar en arena y en la tercera división de Argentina. Y sino es la mejor jugadora del mundo, es la segunda. Está entre las mejores y es el ejemplo de eso: que el talento nace en cualquier lado. Que con el esfuerzo y la tranquilidad que ella tiene, porque tiene una tranquilidad para tirar esos shoot out que es única. Nosotros le preguntamos si ella ve a la misma velocidad que nosotros. Evidentemente no, porque parece que ella ve todas las cosas en cámara lenta, con una tranquilidad que solo ella lo hace.

-En 2021 nos contaste lo que significaba para vos llegar a Las Leonas, ¿que significa esta consagración a nivel personal?

-Significa un montón porque soy un apasionado del deporte, porque tuve la posibilidad de representar al país como jugador, porque es mi pasión entrenar. Desde que tengo 15 años entreno equipos de hockey, porque entrenar el mejor equipo del mundo, que es Las Leonas es la máxima aspiración que puede tener un entrenador. Haber obtenido este logro me da una paz interior de satisfacción que excepcional, inigualable.

-En cuanto al legado y todo lo que significan Las Leonas, ¿qué significó para ustedes que esté Luciana Aymar presente, con el símbolo que es para el deporte?

-Fue muy lindo que Lucha esté presente, como Cacho (Vigil) que también estuvo en la tribuna. Cuando terminó el partido la vi muy emocionada, también estuvo en la semifinal. Ella es muy humilde y respetuosa, las chicas le querían dar la copa y no la quería agarrar, les decía que la copa era de ellas. Venían las belgas desesperadas a querer sacarse fotos con Lucha Aymar, es el Messi del hockey. Es muy importante para el hockey y las chicas que todos podamos sentirlo y disfrutarlo de esta manera.

-Por lo logrado y lo que transmitieron a la distancia que el legado de Las Leonas está intacto...

-Sí, eso está intacto y ya está la semillita, Zoe Díaz mejor jugadora Sub 21. Y las que vienen abajo vienen también muy fuerte, habrá Leonas para rato.

-Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ¿son el gran objetivo ahora?

-Sí, por supuesto. Es el objetivo más importante, sabiendo que el pasaje es a través del Panamericano de Lima. También tendremos la Pro Leauge que también se toma como parte del crecimiento, pero Los Ángeles es el gran objetivo.

-¿Cuánto va a cambiar llegar como campeón del mundo?

-Vas un poco más de protagonista, tendremos que ser conscientes de eso. Como le pasó un poco al fútbol, en Qatar todos querían que gane Argentina y a nosotros nos pasó en Países Bajos que el mundo quería que gane Argentina, un poco por lo que había pasado en la semifinal (el local venció con una gran polémica a Bélgica) y después lo que pasó en el fútbol este año en Estado Unidos: no todos querían que gane Argentina. Vamos a tener que convivir con eso, ahora el equipo a ganar es Argentina, por más que Países Bajos sigue manteniendo un nivel increíble, ahora los campeones somos nosotros y vamos a estar ahí en la mira como protagonistas.

-Más allá de que ahora disfrutarán de este logro, ¿es un poco injusto o es necesario tener esa medalla como gran anhelo?

-Ahora es descansar y disfrutar, pero está en claro que el objetivo es ese y hay que llevarlo adelante de esa manera. Sabiendo la responsabilidad, pero con la total tranquilidad que están las herramientas y que vamos a hacer todo lo posible para llegar de la mejor manera posible a competir en ese momento.

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