El pedido de la capitana de Las Leonas al llegar al país con la copa: "Hay que poner más inversión en el deporte"

Las Leonas llegaron esta mañana al país, tras ser campeonas del mundo el pasado sábado, consiguiendo la tercera estrella para el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped.

Al arribar al suelo argentino, una de las capitanas del equipo, María José Granatto, hizo un especial pedido al comparar la realidad de Argentina con el rival superado en la final, Países Bajos.

"Sabemos que como argentinas todo cuesta un poquito más, ojalá que este sea el puntapié para que todo mejore, para que las condiciones mejoren. Para que tengamos la importancia que necesitamos, para que este deporte siga creciendo. Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imaginate con más apoyo", pidió Majo.

"Poner mucho más inversión en el deporte, creo que es lo más importante para un país. No sólo en la educación, el deporte también es inclusión, es derecho, igualdad y como equipo intentamos transmitir esos valores", remarcó la platense.