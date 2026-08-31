Enzo Roth fue campeón con Cleveland y dirigido por el propio entrenador Kenny Atkinson

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Enzo Roth (17 años), el jugador surgido de Napostá y actualmente en Quimsa (Santiago del Estero), vivió una experiencia diferente, participando en Estambul (Turquía) del Basketball Without Borders (BWB), el programa de desarrollo organizado por la NBA y FIBA.

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Junto a él estuvo otro argentino, Facundo Mathieu, de Hindú (Córdoba), entre lo 78 jugadores, de 16 a 18 años, provenientes de 44 países.

"Fueron cuatro días completos de cancha, en los cuales se iban diviendo en módulos. El complejo en el que estábamos tenía cuatro canchas y un estadio principal, por lo tanto en cada cancha iban dos grupos y se entrenaba en mitad de cancha, módulos de defensa, comportamiento, técnica individual, dribling, etc.", le contó Enzo a "La Nueva".

"Luego de eso -agregó- se jugaba durante una media hora partidos de 3x3, que era un torneo cortito pero con mucho ritmo y cansador. Y por último, al final de cada día se jugaban cuatro partidos de 5x5, de dos cuartos de seis minutos cada uno, con equipos de 10 jugadores que cambiaban cada cuarto".

Enzo habla con Kenny Atkinson.

Después del primer día, los tres siguientes divieron los equipos en Conferencias Este y Oeste, al estilo NBA, con fase de grupos y cerrando con los mata mata.

"A mi me tocó estar en el equipo de los Cleveland, justo con el propio entrenador, Kenny Atkinson, y por suerte pudimos salir campeones", destacó Enzo que vivió otra rica experiencia internacional.

De esta manera, Enzo ya quedó en la agenda y podría tener la posibilidad de participar del próximo campus, El Basketball Without Borders All Stars, que se realizará durante febrero.

Mientras tanto, el misionero (de Oberá) que vive desde chico en Bahía, jugó por Argentino hasta los 9 años y después pasó a Napostá, recibió otra convocatoria para el 3x3 de la Confederación Argentina.

"Es para los últimos días de septiembre en el cual se llaman a otros jugadores diferentes y algunos que repiten", contó, después de haber participado de una primera convocatoria y en busca de conformar la preselección para los Juegos de la Juventud en Senegal.

Por ahora, ya de regreso en nuestro país, Enzo vuelve a meterse en el mundo Quimsa, donde poco a poco se va consolidando.