Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Fútbol.

La selección femenina de la Liga del Sur tiene DT y lista de convocadas

El combinado de nuestro miedo empieza a entrenar al miércoles.

Walter Lofrano iniciará otro proceso como entrenador del seleccionado femenino de la Liga del Sur. Foto: Archivo-La Nueva.

La Liga del Sur confirmó esta mañana al entrenador y la lista de convocadas para integrar el seleccionado mayor femenino, para disputar una nueva edición del torneo organizado por el Consejo Federal y la Federación Bonaerense Pampeana.

Al igual que el año pasado, el combinado de nuestro medio tendrá a Walter Lofrano como director técnico, quien estará al frente del equipo desde el miércoles, cuando se realice el primer entrenamiento de cara al inicio del certamen, previsto -en principio- para fines de octubre.

Junto a él estarán Antonella Tacchetti, como asistente, Matías Almeida, como preparador físico, y Elías Tombesi como entrenador de arqueros.

Las jugadoras convocadas para iniciar el proceso son:

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE