La selección femenina de la Liga del Sur tiene DT y lista de convocadas
El combinado de nuestro miedo empieza a entrenar al miércoles.
La Liga del Sur confirmó esta mañana al entrenador y la lista de convocadas para integrar el seleccionado mayor femenino, para disputar una nueva edición del torneo organizado por el Consejo Federal y la Federación Bonaerense Pampeana.
Al igual que el año pasado, el combinado de nuestro medio tendrá a Walter Lofrano como director técnico, quien estará al frente del equipo desde el miércoles, cuando se realice el primer entrenamiento de cara al inicio del certamen, previsto -en principio- para fines de octubre.
Junto a él estarán Antonella Tacchetti, como asistente, Matías Almeida, como preparador físico, y Elías Tombesi como entrenador de arqueros.
Las jugadoras convocadas para iniciar el proceso son: