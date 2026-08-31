River vendió a Joaquín Freitas al Flamengo por una cifra millonaria

River acordó la venta de Joaquín Freitas al Flamengo por el 80 por ciento de los derechos económicos del delantero de 19 años, en una operación que puede alcanzar los US$16 millones entre monto fijo y bonos por objetivos, mientras que el club argentino conservará el 20% restante de la ficha.

Según informó hoy la agencia Noticias Argentinas el futbolista viajará este lunes a Río de Janeiro para realizarse la revisión médica y, si supera los estudios, firmará un contrato por cinco temporadas.

La negociación se aceleró durante el fin de semana después de varias propuestas del conjunto brasileño. Flamengo había realizado ofertas iniciales de US$6 millones y US$12 millones que fueron rechazadas por River, antes de elevar los números y alcanzar finalmente un acuerdo por la mayor parte de los derechos económicos.

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El conjunto brasileño también había presentado una propuesta cercana a los US$17 millones por la totalidad del pase, pero River optó por conservar un 20% de los derechos pensando en una eventual transferencia futura.

La transferencia también tendrá un impacto económico para Acassuso, club en el que se formó Freitas antes de llegar a Núñez.

River había intentado retener al atacante mediante una mejora salarial, ya que tenía contrato hasta diciembre de 2028 y una cláusula de rescisión de US$100 millones. El delantero comunicó a la dirigencia que pretendía aceptar la propuesta del club brasileño por una cuestión deportiva y quedó en el banco de suplentes sin ingresar en el triunfo frente a Banfield.

La transferencia también tendrá un impacto económico para Acassuso, club en el que se formó Freitas antes de llegar a Núñez. River deberá abonarle US$1 millón a la institución de San Isidro, según el acuerdo firmado cuando adquirió al juvenil en 2024.

El Millonario había pagado inicialmente alrededor de US$50.000 por la incorporación del delantero y también quedó establecido un pago adicional de US$100.000 después de que superara una determinada cantidad de partidos disputados en Primera División.

Durante 2026 tuvo continuidad tanto con Marcelo Gallardo como posteriormente con Eduardo Coudet, quien llegó a utilizarlo como volante por derecha además de su posición natural como atacante

Freitas llegó a River en 2024 y posteriormente se destacó en Reserva antes de ser promovido al plantel profesional. Debutó en Primera en noviembre de 2025 y acumuló 30 partidos, un gol y dos asistencias con la camiseta del club de Núñez.

Durante 2026 tuvo continuidad tanto con Marcelo Gallardo como posteriormente con Eduardo Coudet, quien llegó a utilizarlo como volante por derecha además de su posición natural como atacante. Su único gol oficial con River fue convertido frente a Banfield durante el último partido del ciclo de Gallardo.

Flamengo pretende completar rápidamente la revisión médica, la firma y la inscripción del jugador para tenerlo disponible en la Copa Libertadores. El conjunto brasileño se encuentra clasificado a los cuartos de final del certamen continental y busca incorporar a Freitas a su lista antes de la próxima instancia. (NA).