¡Bienvenidas, campeonas del mundo! Las Leonas llegaron al país tras la hazaña en Países Bajos

El festejo y recepción para Las Leonas. Foto: captura de pantalla.

La selección argentina femenina de hockey sobre césped llegó esta mañana a nuestro país, tras ser campeonas del mundo el último sábado.

Tras la histórica hazaña conseguida al vencer a Países Bajos como local, Las Leonas arribaron con la copa del mundo, la tercera en la historia del combinado nacional de mujeres.

El combinado nacional venció en la final a las neerlandesas, que llegaban como tricampeonas mundiales y sin perder un partido desde 2010 (25 encuentros).

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Además, se consagró campeón invicto tras 7 partidos, con 4 triunfos y tres empates, uno de ellos en el juego decisivo (1 a 1) y que luego fue triunfo en los shoot out (3 a1).

*Las campeonas

El plantel argentino que consiguió la tercera estrella lo integraron:

-Jugadoras: Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso (capitana), Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortiz,

María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

-Entrenador: Fernando Ferrara.