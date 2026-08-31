Tenis: Navone jugó un partidazo y eliminó a Djokovic en primera ronda

Mariano Navone y el festejo ni bien saludó respetuosamente a "Nole". Foto: captura de pantalla.

Mariano Navone (N°49 del ranking ATP) se llevó esta madrugada el triunfo de su vida eliminando a Novak Djokovic (5°) en primera ronda por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 después de 4 horas y 36 minutos de acción. Por primera vez en 20 años, el serbio cayó en su debut dentro de un Grand Slam.

Inaugurando la actividad nocturna del US Open 2026, Novak Djokovic y Mariano Navone fueron los encargados de recibir en el Estadio Arthur Ashe a los más de 20 mil aficionados que no quisieron perderse la primera función del maestro serbio iniciando una nueva campaña en busca de su Grand Slam N° 25.

En los primeros minutos que marcó el reloj dentro de la pista, el tenista de 39 años logró hacerse con la primera distancia en el score pero, rápidamente, las cosas cambiaron y su rival mostró capacidad para pelear el partido mano a mano.

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Con el correr del encuentro, el cuatro veces campeón en Flushing Meadows dio señales de cansancio y molestias físicas, presumiblemente a raíz del alto porcentaje de humedad en suelo neoyorquino, debiendo ser atendido por médicos en uno de los descansos. Luego se supo que tuvo fiebre y escalofríos.

Esos inconvenientes, sumados a la notable mejora de su rival, lo llevaron al límite hasta que, en el quinto set, lloró de impotencia al no poder moverse con normalidad.

Finalmente, luego de un duelo maratónico, Mariano Navone se adueñó de un trabajadísimo triunfo por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 para convertirse en el segundo argentino en ganarle en un Grand Slam, sumándose a Guillermo Coria (Roland Garros 2005) y el primero en hacerlo en un Major sobre canchas duras.

El serbio, mientras tanto, se enfrentó a la dura realidad de perder por primera vez en un debut de Grand Slam después de 20 años. El último en eliminarlo en esa instancia había sido el estadounidense Paul Goldstein en el Australian Open 2006.

También Echeverry

En la jornada de ayer del single masculino, que concluyó de madrugada, el también argentino Tomás Echeverry ganó su partido frente al checo Vit Kopriva por 6-3, 6-4 y 6-0.

En la rama femenina hubo derrota y eliminación para la argentina Solana Sierra al caer ante la ucraniana Elina Svitolina por 6-1 y 6-2.

Hoy será el turno de Nadia Podoroska, quien enfrentará a la suiza Simona Wattert desde las 13.45.

En tanto que en varones hoy será el turno de Sebastián Báez frente al estadounidense Brandon Nakashima -a las 14.35, aproximadamente- y luego Marco Trungelliti frente al chino Shang Juncheng (14.55).

Más tarde jugarán Facundo Díaz Acosta ante el francés Quentin Halys (16.35), Román Burruchaga contra el ruso Karén Jacharov (16.50).