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El festejo de Las Leonas en el vestuario, con una canción especial: "Ganarte aunque seas local"

El equipo argentino celebró la obtención del Mundial ante Países Bajos y en su casa.

Eugenia Trinchinetti mostró la intimidad de los festejos de Las Leonas en el vestuario, tras consagrase campeonas mundiales, al vencer a Países Bajos en su casa.

El plantel albiceleste celebró cantando una reversión del tema "Ilusión" de Callejeros, con una mención especial para las neerlandesas que llegaban a este encuentro siendo tricampeonas mundiales y con una racha de 25 partidos sin perder.

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"Mi existir es volverlo a intentar y ganarte aunque seas de local", cantaron Las Leonas, que se impusieron por shoot out (3 a 1, tras el 1 a 1) y consiguieron la tercera estrella mundial.

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