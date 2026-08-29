Jinete olímpico australiano fue escrachado y sancionado por maltrato animal

El jinete olímpico australiano Heath Ryan fue suspendido 18 meses y también multado por el organismo rector mundial de la equitación, tras una investigación sobre acusaciones de maltrato animal.

El jinete de doma clásica y concurso completo ya había sido suspendido por la Federación australiana el año pasado, tras conocerse un video en redes sociales que parecía mostrar a Ryan azotando repetidamente a un caballo.

Según el portal español Marca, la Federación Ecuestre Internacional (FEI) impuso el viernes esta suspensión al jinete, de 68 años, alegando que había desprestigiado el deporte e infringido el código de conducta de la FEI en materia de bienestar animal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"El Tribunal de la FEI concluyó que Ryan incurrió en maltrato animal de conformidad con el artículo 142.1 del Reglamento General de la FEI, lo que desacreditó tanto a la FEI como al deporte ecuestre", aseguró la entidad en un comunicado

Ryan, que compitió por Australia en doma clásica en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, también fue multado con 3.000 francos suizos (5.174 dólares) y se le ordenó pagar la misma cantidad para sufragar los gastos legales de la FEI. Su sanción tiene carácter retroactivo, así que concluirá el próximo diciembre.

No es la primera vez que un jinete o amazona recibe una sanción tras comprobarse que ha existido maltrato animal. La amazona británica Charlotte Dujardin fue expulsada de los Juegos de París tras filtrarse un vídeo de años atrás, en el que la amazona entrenaba a un joven jinete golpeando hasta en 24 ocasiones en menos de un minuto a su caballo.

La amazona emitió entonces un comunicado en el que aseguró que "lo que ocurrió fue completamente fuera de lo común y no refleja cómo entreno a mis caballos ni cómo preparo a mis alumnos, pero no hay excusa. Me siento profundamente avergonzada".