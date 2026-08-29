La felicidad y el pedido de la capitana de Las Leonas: "Cosentino es la mejor arquera del mundo, ya es hora que la reconozcan"

Con la leyenda Lucha Aymar como invitada, Las Leonas celebraron con la copa. Foto: @apphotoarchive

Una de las capitas de Las Leonas, Agostina Alonso, se mostró feliz tras la obtención del tercer título mundial del seleccionado argentino de hockey sobre césped.

"Estamos muy contentas", resumió la jugadora de Banco Nación, tras la victoria albiceleste ante Países Bajos.

Además, analizó el crecimiento del equipo, hasta llegar a lo más alto.

"Se me viene a la cabeza ese 0-4 contra Holanda en diciembre (en Santiago del Estero), ahí arrancó este proceso que termina hoy, con estas campeonas del mundo, con este equipo que hizo este torneo de menor a mayor", remarcó en diálogo con ESPN y junto a otras dos campeonas mundiales como Soledad García (ganó en Ronsario 2010) y Mercedes Margalot (Perth 2002).

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El combinado nacional se impuso por shoot out (3 a 1), tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular, ante un equipo que jugaba como local y no perdía un partido mundialista desde Rosario 2010 (25 encuentros).

"No sé si fue el partido perfecto, pero salimos a jugar de igual a igual a un equipo que sabemos que es un equipazo. Nos animamos todo el partido y por momentos las vimos hasta asustadas. Creo que tuvimos mucho dominio, lo jugamos con mucha personalidad. Queríamos que sea así, si lo íbamos a perder o ganar, queríamos ser nosotras adentro de la cancha y creo que lo demostramos", remarcó.

En los penales australianos y también durante el partido, fue fundamental la arquera Cristina Cosentina, aunque no fue elegida como la mejor del certamen en su posición (Jocelyn Bartram, de Australia, fue la galardonada), algo por lo que reclamó Agos, compañera de equipo en el club.

"Siempre nos lo tomamos con mucha calma, sabiendo que era una final y manejando los momentos. La China se divirtió en los shoot out y con las chicas que tiraron increíble. Cuando se divierte es cuando mejor ataja", contó.

"Es una bestia y hoy lo demostró una vez más. Chicos de la FIH (Federación Internacional de Hockey), es la mejor arquera del mundo, ya es hora que se lo reconozcan", pidió.