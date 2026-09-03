Germán Pezzella recordó su amor por River en la presentación en Peñarol

Germán Pezzella fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Peñarol y recordó su amor por River.

El defensor central inició su etapa en el Carbonero y habló en conferencia de prensa, donde no se olvidó de su salida del Millonario.

"Aprovecho este espacio para despedirme públicamente de River, no lo pude hacer en otro momento", comentó Germán Pezzella.

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"Es el club más importante de mi vida por todo lo que pasé ahí. Aprovecho para agradecerle a la gente, siento un cariño muy grande", añadió el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar.

Germán Pezzella se fue libre de River tras haber sido separado por la dirigencia junto a más de una decena de futbolistas. El campeón del mundo buscará la puesta a punto rápidamente para efectivizar su estreno con la camiseta del Carbonero.