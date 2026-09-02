Napostá terminó sufriendo ante Alem y dependiendo de Diel hasta el final: 91-89

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Si algún espectador se retiró del Antonio Palma restando 1m10, con Napostá arriba 88 a 82, se perdió lo más apasionante de la noche, porque Alem tuvo hasta el último tiro para ganarlo, aunque, finalmente, la victoria quedó en manos del local, 91 a 89.

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Fue el partido adelantado de la tercera fecha, correspondiente a la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", y que tuvo como figura sobresaliente a Marcos Diel, autor de 32 puntos (1-1 en t3, 9-12 en t2 y 11-14 en t1), más 10 rebotes y 4 asistencias.

Sumado a los números fríos, el jugador de Napostá se encargó de cerrar una gran noche alcanzando a rozar el último tiro, que bien pudo haber significado el triunfo visitante.

En un trámite de mucho ritmo, Alem se apoyó en una defensa presión extendida, tuvo un buen comienzo el venezolano Eduardo Ríos y después ingresó enfocado su compatriota Luis Herrera.

A Napostá le costó dominar en su tablero y adelante dependió demasiado de lo que pudiera generar Marcos Diel.

De todos modos, aprovechando la defensa en zona del verdirrojo, Alemañy castigó con dos triples en el comienzo del segundo período.

Fue creciendo Franco Ruesga, que se adueñó de la pelota, distribuyó juego y anotó un par de triples, Ríos se fajó en la pintura y Alem sacó máxima de 6 (36-30).

No obstante, Carrizo se encargó de que Wilson no entrara en juego, Santiago estuvo tiempista en más de una oportunidad para modificar tiros o tapar, Fausto Depaoli recuperó su nivel y Napostá terminó imponiendo un parcial de 10-4, para irse al descanso largo 40-38.

Al regreso de vestuarios, el propio Depaoli castigó de tres puntos, el parcial se extendió a 13-4 y la diferencia se estiró a 43-38.

Poco después, salió con tres faltas Depaoli y Napostá encontró un buen relevo en Guerrero, aunque el juego entró en una confusión generalizada.

Se perdió la fluidez de ambos lados y en medio del descontrol, Alem salió perjudicado, porque el venezolano Herrera tuvo que irse descalificado (dos técnicas).

Napostá, cuando el trámite tuvo más equilibrio, mostró superioridad, claridad, presencia con Heinrich, sacrificio con Santiago, que se sumaron al siempre rendidor Diel, para sacar 11 de máxima (55-44).

El inicio del último cuarto fue con dos triples (Amaya y Ruesga) que lo devolvieron al partido al verdirrojo, recortando a 2: 68-66.

Alem se estabilizó en el juego y volvió a las fuentes, buscó las segundas instancias, tuvo más presencia Emilio Giménez, Ruesga tomó tiros y los metió, mientras que Napostá dependió con exclusividad de Diel.

De todos modos, la visita primero perdió por faltas a Ríos y restando 3m30 a Ruesga, que había motoriza a su equipo. Parecía el final adelantado.

Y Napostá, con Diel de líder y teniendo al tiempo como aliado estaba para cerrarlo cuando se puso 88-82, con apenas 1m09 por delante.

Aunque, para completar un partido raro, un triple de Giménez le permitió recortar a la visita y una mala reposición de Napostá terminó con falta a Wilson cuando tiraba de tres. Y el tirador, que había anotado 1-4 en sus últimas visitas a la línea, esta vez convirtió los tres, con 6 segundos por jugar.

Arriba Napostá 90-89, repuso y rápida falta de Amaya a Depaoli. Faltaban 5 segundos.

El base anotó el primer libre (91-89) falló el segundo, rebote de Wilson que se la pasó a Giménez, este subió la bola con pique, vio a Such esquinado y el pibe llegó a tomar el lanzamiento.

Claro que Diel, coronándose como la gran figura de la noche, alcanzó a rozar la pelota y desviarla, en un cierre mucho más atractivo de lo que cualquiera había imaginado.

Así, Napostá quedó como único puntero, al menos, hasta que se complete la fecha este jueves y ver cómo salen Estrella y Bahiense del Norte, los dos que podrían nivelarlo.

La síntesis:

Napostá (91): F. Depaoli (12), V. Carrizo (16), L. Alemañy (6), P. Santiago (10), M. Diel (32), fi; R. Heinrich (11), N. Guerrero (2), F. Germain, T. Solís (2) y F. Bostal. DT: Fabricio Piccinini.

L.N. Alem (89): F. Ruesga (16), N. Amaya (14), J. Wilson (19), E. Giménez (17), E. Ríos (9), fi; L. Herrera (8), V. Scoppa (3), M. Such (3), P. Gregoric y K. Gregoric DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Napostá, 18-21; 40-38 y 68-60.

Incidencia: fue descalificado Luis Herrera (doble técnica).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Néstor Schernenco y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Completan

Este jueves se cerrará la fecha con Liniers-Pacífico, Estrella-Independiente, Pueyrredón-Villa Mitre, Bahiense del Norte-Olimpo y Estudiantes-Barrio Hospital.

Posiciones

Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos de la fase regular del primero:

Po. Equipo Puntos

1º) Napostá (11PG-3PP), 15 puntos (*)

2º) Estrella (10-3) 13

2º) Bahiense (9-4), 13

4º) Pacífico (7-6), 12

4º) Liniers (7-6), 12

6º) Pueyrredón (7-6), 11,5

6º) Villa Mitre (7-6), 11,5

6º) L.N. Alem (5-9), 11,5 (*)

9º) Estudiantes (6-7), 10,5

10º) Independiente (3-10), 9,5

10º) Olimpo (4-9), 9,5

12º) Barrio Hospital (3-10), 9

(*) Tienen un partido más.