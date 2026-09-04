San Lorenzo arriesga su invicto ante Argentino y Comercial-9 de Julio es el otro destacado

Comercial-9 de Julio y Argentino-San Lorenzo, los dos partidos que sobresalen. Fotos: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con cinco partidos se completa, desde las 21, la cuarta fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

La misma comenzó el martes con el triunfo de El Nacional ante Sportivo Bahiense, 77 a 68, que mantuvo el invicto en esta parte del torneo.

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El otro que aún no perdió es San Lorenzo, que hoy visita a Argentino, que ganó los dos primeros y viene de ceder en la última fecha.

Comercial y 9 de Julio se juegan mucho en el Puerto, porque son rivales directos, separados por apenas medio punto.

La programación se completa con tres partidos que tiene, como común denominador, que los que se enfrentan llegan con mismo récord en esta parte: Ateneo-Bahía Basket (2 ganados y uno perdido), La Falda-Altense (1-2) y Velocidad-Espora (0-3).

Argentino-San Lorenzo

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán⁩ y Jerónimo Javier Ocampo.⁩

Novedades: los locales están sin bajas y la visita continúa con la ausencia de Nahuel Diez, recuperándose de un desgarro.

Antecedente: en fase regular, San Lorenzo 83, Argentino 64. En cuartos de final se ganaron como locales: San Lorenzo 74-63 y 68-61, y Argentino, 75-59.

Comercial-9 de Julio

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Giannino y Joel Schernenco⁩.

Novedades: el portuario continúa sin Federico Lambretch, aunque ya está entrenando, sin contacto; Ramiro Lorenzo el último partido sufrió un golpe fuerte en una mano, entrenó en lo físico pero no hizo básquet y hoy se hace resonancia. En tanto que Martín Álvarez y Franco Cardone viene recuperando ritmo de juego y Manuel Maina, quien regresó el último partido, ya está para sumar más tiempo de cancha.

En 9 de Julio no juegan a Rodrigo Blanco (de viaje) y Facundo Flores (tobillo).

Antecedente: 9 de Julio 71, Comercial 73.

Ateneo-Bahía Basket

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Mariano Enrique, Ariel Mallimaci y⁩ Fabrizio Rey.⁩

Novedades: en el equipo puntaltense siguen afuera Daniel Ezcurra y Joaquín Margiotta, ambos lesionados, y Bahía no cuenta con Bruno Gigliotti, que se sacó un hombro el último partido, y Mariano Morando, de viaje.

Antecedente: Bahía Basket 78, Ateneo 78 (en Napostá).

La Falda-Altense

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Sam Inglera y Alberto Arlenghi.

Novedades: el albirrojo repite las dos bajas: Matías Cuchetti (de viaje) y Juan Pablo Troja (rotura de ligamentos de un tobillo).

Ell verde, por su parte, tiene en duda a Nahuel Altamirano, a raíz de una contractura.

Antecedente: Altense 79, La Falda 48.

Velocidad-Espora

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Agustín Matías y Yamila Nicoletta

Novedades: el azulgrana tiene en duda a Agustín Icasto (que se recupera de la lesión en un talón) y confirmado sin Valentín Périga (enfermo) y Ramiro Ayala que cumple la última fecha de suspensión.

En Espora regresa Lucas Ruiz, por lo que tiene equipo completo.

Antecedente: Espora 65, Velocidad 71.





Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (12PG-2PP), 16 puntos

2º) El Nacional (8-7), 15,5 (*)

3º) Comercial (10-4), 14,5

4º) Sportivo (9-6), 14,5 (*)

5º) 9 de Julio (10-4), 14

6º) Altense (9-5), 13,5

7º) Argentino (7-7), 13

8º) Ateneo (6-8) 12,5

9º) Velocidad (6-8), 11,5

9º) Bahía Basket (4-10), 11,5

11º) La Falda (3-11), 10,5

12º) Espora (1-13), 9

(*) Tienen un partido más.