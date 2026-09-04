Campeonato Argentino B: las chicas ganaron en Monte y los chicos tuvieron una y una en Rosario
Hoy cierran la fase de grupo antes de los cruces del fin de semana.
Los seleccionados Sub 16 de la Asociación Bahiense de Hockey debutaron ayer en el Campeonato Argentino "B", que continuará con acción diaria hasta el domingo y es fiscalizado por la Confederación Argentina.
Las chicas consiguieron un muy buen triunfo en la cancha de agua de Monte Hermoso y hoy tendrán doble presentación.
Mientras que los chicos tuvieron una buena y una mala en el inicio del certamen que se desarrolla en Rosario.
Tras los partidos de hoy, en ambas competencias quedarán armados los cruces del fin de semana. Con semifinales por el título y el ascenso y también por el quinto puesto.
*Ellas
El seleccionado femenino Sub 16 comenzó con el pie derecho en Monte, al vencer a Misiones por la primera fecha de la fase de grupos.
Bahía se impuso por 1 a 0 con gol de Lourdes Brun de córner corto.
En el otro partido del grupo, La Pampa venció a Entre Ríos por 2 a 0 y también inició el torneo con victoria.
Justamente, hoy el Naranja se medirá ante ambos, primero contra las entrerrianas (desde las 10.40) y luego frente a las pampeanas (desde las 17.30).
*Ellos
Los caballeros del Sub 16 debutaron con una exigente doble presentación ayer, en el torneo que se lleva a cabo en Rosario.
En el primer turno, Bahía se impuso a Santiago del Estero por 8 a 2 en el estadio Mundialista Luciana Aymar.
Los goles del Naranja los hicieron Francisco Cañizares (3), Damián Aban (2), Matías Montero (2) y Valentín Sánchez.
En el segundo turno, en tanto, el combinado de nuestro medio tropezó ante Santa Fe por 4 a 2 en la cancha de Jockey Club de Rosario.
Los goles del elenco dirigido por Rodrigo Servidio los hizo nuevamente Cañizares, jugador de Puerto Belgrano.
Hoy Bahía volverá a tener doble partido, ya que integra un grupo de 5 equipos, y se medirá ante Río Negro (perdió los dos partidos de ayer) a las 8.30 y Salta (ganó los dos que jugó) desde las 21.