Campeonato Argentino B: las chicas ganaron en Monte y los chicos tuvieron una y una en Rosario

Los seleccionados Sub 16 de la Asociación Bahiense de Hockey debutaron ayer en el Campeonato Argentino "B", que continuará con acción diaria hasta el domingo y es fiscalizado por la Confederación Argentina.

Las chicas consiguieron un muy buen triunfo en la cancha de agua de Monte Hermoso y hoy tendrán doble presentación.

Mientras que los chicos tuvieron una buena y una mala en el inicio del certamen que se desarrolla en Rosario.

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Tras los partidos de hoy, en ambas competencias quedarán armados los cruces del fin de semana. Con semifinales por el título y el ascenso y también por el quinto puesto.

*Ellas

El seleccionado femenino Sub 16 comenzó con el pie derecho en Monte, al vencer a Misiones por la primera fecha de la fase de grupos.

Bahía se impuso por 1 a 0 con gol de Lourdes Brun de córner corto.

En el otro partido del grupo, La Pampa venció a Entre Ríos por 2 a 0 y también inició el torneo con victoria.

Justamente, hoy el Naranja se medirá ante ambos, primero contra las entrerrianas (desde las 10.40) y luego frente a las pampeanas (desde las 17.30).

*Ellos

Los caballeros del Sub 16 debutaron con una exigente doble presentación ayer, en el torneo que se lleva a cabo en Rosario.

En el primer turno, Bahía se impuso a Santiago del Estero por 8 a 2 en el estadio Mundialista Luciana Aymar.

Los goles del Naranja los hicieron Francisco Cañizares (3), Damián Aban (2), Matías Montero (2) y Valentín Sánchez.

En el segundo turno, en tanto, el combinado de nuestro medio tropezó ante Santa Fe por 4 a 2 en la cancha de Jockey Club de Rosario.

Los goles del elenco dirigido por Rodrigo Servidio los hizo nuevamente Cañizares, jugador de Puerto Belgrano.

Hoy Bahía volverá a tener doble partido, ya que integra un grupo de 5 equipos, y se medirá ante Río Negro (perdió los dos partidos de ayer) a las 8.30 y Salta (ganó los dos que jugó) desde las 21.