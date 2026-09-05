Sub 16: las chicas de Bahía van por el ascenso a la elite nacional y los chicos buscarán el quinto puesto

Los seleccionados Sub 16 de la Asociación Bahiense de Hockey comienzan a disputar la etapa de definición del Campeonato Argentino "B" que se desarrolla desde el jueves y hasta mañana bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

En la rama femenina, Bahía se metió en semifinales del certamen que se disputa en Monte Hermoso y hoy buscará el acceso a la final, lo que también le daría el ascenso al Argentino "A" del próximo año.

Mientras que en varones, el Naranja terminó tercero en se grupo y desde hoy jugará por el quinto puesto.

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*Ellas

El seleccionado femenino Sub 16 clasificó ayer de manera anticipada a la semifinal de hoy, lo que también le aseguró -de mínima- su lugar en el Argentino "B" del 2027.

Bahía ayer venció Entre Ríos, por 2 a 1, y se aseguró su lugar entre los 4 mejores del certamen que se disputa en el cancha de agua del Complejo Municipal de Monte Hermoso.

Los goles del Naranja los anotó Felicitas Ganuza Spinelli.

Luego, ya con el boleto asegurado, el elenco que dirige Tomás Rossi cayó ante La Pampa (líder del grupo) por 1 a 0.

Previamente, el jueves, Bahía había superado a Misiones por 1 a 0, con tanto de Lourdes Brun.

De esta manera, el combinado de nuestro medio se medirá hoy ante Mar del Plata (ganador de la Zona A), desde las 17.40.

La otra semifinal la disputarán La Pampa (1° de la Zona B) y Río Negro (2° de la Zona A), a partir de las 19.30.

*Ellos

El seleccionado masculino Sub 16 quedó muy cerca de meterse entre los cuatro mejores, luego de sumar un triunfo y un traspié en la doble programación de ayer.

Por la tercera fecha de su zona, Bahía venció a Río Negro, por 4 a 0, en cancha del Jockey de Rosario.

Los goles del Naranja los hicieron Francisco Cañizares (2), Jano Martín y Damián Aban.

Luego, en el cierre de la primera fase, el elenco dirigido por Rodrigo Servidio cayó ante el líder del grupo Salta.

El combinado de nuestro medio cedió por 6 a 1 en cancha de Gimnasia y Esgrima.

El tanto del Naranaja, que significó el empate parcial, lo marcó Bautista Groh.

Previamente, el jueves, Bahía había superado a Santiago del Estero (8 a 2) y caído ante Santa Fe (4 a 2).

Estos resultados lo dejaron como tercero de su zona, que estaba compuesta por cinco equipos.

De esta manera, el Naranja jugará las semifinales por el quinto puesto ante La Pampa, a partir de las 10.50.

La otra llave la animarán Santiago del Estero y Mar del Plata.

Mientras que por el título cruzarán: Entre Ríos-Santa Fe y Salta-Chile.