Con el esperado estreno de Dublin en casa y dos partidos más, se abre la fecha 6 del Clausura

Todo listo: Dublin espera el gran día para jugar en casa. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

La fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur comenzará hoy con tres encuentros y un hecho histórico que sobresale en la agenda sabatina, a la espera de un guiño del clima.

Se trata del debut absoluto de Dublin en su estadio de 25 de Mayo y Tierra del Fuego, donde albergará el primer partido de la máxima división liguista.

En la continuidad del torneo de la Primera División "B", el Rojo recibirá a Tiro Federal, desde las 15.30 y con arbitraje de Javier Tamaro, luego de un frustrado estreno el fin de semana pasado por cuestiones burocráticas.

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Además, también en el ascenso Pacífico de Cabildo esperará por Rosario Puerto Belgrano, desde las 16 y con Juan Ignacio Miranda como juez principal.

El otro encuentro de hoy promete ser un partidazo, cuando San Francisco, líder de la Primera División "A", reciba a Huracán, ganador del Torneo Apertura, a partir de las 15.

El árbitro en el Gustavo Novoa será Fernando Sepúlveda.

*Para la historia

Dublin albergará hoy el primer partido de la máxima división de su historia, lo que marcará otro paso adelante en su crecimiento institucional y deportivo desde el regreso oficial a la Liga del Sur.

Luego de aquel retorno a comienzos de 2024, que marcó la vuelta luego de 52 años, el Rojo del barrio San Martín se sentirá nuevamente en casa.

Para eso, claro, hubo muchísimo trabajo, gestión y horas para acondicionar su cancha de la mejor manera y con todo lo que previene el reglamento de la Liga del Sur, la Aprevide y los organismos de seguridad.

“Se construyeron tribunas nuevas en ambos sectores (local y visitante), se estiró el alambrado perimetral hasta los 3 metros de altura, se hicieron desde cero baños, pulmones y vestuarios, además de las boleterías y dos cantinas que atenderán de un lado y del otro”, contó el presidente, Leandro Casquero, días atrás con La Nueva.

La agenda del día prevé actividades desde bien temprano, con el corte de cinta y un breve discurso a partir de las 14.30.

Luego, desfilarán todas las categorías de la institución, a la espera de los jugadores del plantel principal para una foto grupal.

Previo al inicio del partido se pateará el primer gol simbólico antes de que se cumpla el sueño de ver rodar definitivamente la pelota.

Paradoja del destino y como consecuencia de la postergación del anterior fin de semana por cuestiones administrativas, Dublin regresará a casa contra Tiro Federal, mismo equipo con el que se medió el 24 de marzo de 2024 cuando volvió a la Liga del Sur.

Aquella tarde en cancha de Comercial, el Rojo y el Turco igualaron 1 a 1 con goles de Jonatan Kippes y Luciano Harnst, respectivamente.

*Cómo sigue

La Primera División "A" se completará mañana con tres partidos: Bella Vista-La Armonía (a las 11, con Mariano Perretti como juez), Libertad-Villa Mitre (desde las 15.30, con Marco Gómez como árbitro) y Sporting-Liniers (desde las 15.30, con arbitraje de Leopoldo Gorosito).

Mientras que en la "B", desde las 15.30, mañana cruzarán: Sansinena-Olimpo (Daniel Méndez) y Pacífico de Bahía Blanca-Comercial (Matías Islas).

*Las tablas

-Clausura en la "A": 1°) San Francisco, 11 puntos; 2°) Sporting y Huracán, 7; 4°) Bella Vista, 6; 5°) Liniers y La Armonía, 5; 7°) Libertad, 4 y 8°) Villa Mitre, 3.

-Acumulada en la "A": 1°) Huracán, 33 puntos; 2°) Bella Vista, 31; 3°) Liniers, 28; 4°) San Francisco, 24; 5°) Libertad y Villa Mitre, 22; 7°) Sporting, 20 y 8°) La Armonía, 19.

-Clausura en la "B": 1°) Olimpo, 11 puntos; 2º) Pacífico de Cabildo y Tiro Federal, 8; 4°) Rosario, 7; 5º) Sansinena, 6; 6°) Pacífico BB y Comercial, 5; y 8°) Dublin, 1.