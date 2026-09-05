El U13 Femenino de Provincia juega el Final Four en cancha de Obras

El seleccionado U13 Femenino de Provincia disputará entre hoy y mañana, en Obras Sanitarias de Buenos Aires, el Final Four del Argentino, instancia a la que accedió en la segunda fase de la competición.

El representate bonaerense cuenta con la base de jugadoras que participan en nuestro medio.

Provincia clasificó junto con Córdoba y del otro lado accedieron FEBAMBA y Santa Fe.

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Santa Fe, primer clasificado de su zona, se medirá a las 16 ante Córdoba, segundo de su zona, mientras que a segundo turno, desde las 18.30, lo hará Buenos Aires ante el local FEBAMBA.

Será un duelo directo de semifinales, para luego buscar el boleto a la definición del torneo.

Mañana a las 11 se jugará por el tercer puesto y desde las 16, la final.

Dentro del equipo, hay ocho jugadoras que juegan en nuestra ciudad: Aitana Ramírez, Emilia Skliar y Victoria Skliar (Bahiense del Norte), Renata Martz (Napostá), Morena Santillán (Leandro N. Alem), Valentina Ocaranza (Pacífico), Mia Bertoya y Rebeca Otella (9 de Julio).

Además, se suman Isabela Fernández Rivas (9 de Julio, de la misma ciudad), Antonia Brito (San Vicente, de La Plata), Abril Herrán (Peñarol de Mar del Plata), Nahiara Bengoa (Unión de Mar del Plata) y Guadalupe Canale (Quilmes de Mar del Plata).

El entrenador es Luciano Deminicis, su asistente Catalina Curto y el preparador físico, Juan Vergara.