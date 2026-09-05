El rugby regional vuelve a escena con una nueva fecha en sus tres niveles

Después de una jornada que dejó a Sociedad Sportiva nuevamente en el tercer puesto en el Regional Pampeano A, este sábado se disputará la fecha 10, también con Argentino, para afrontar compromisos ante equipos marplatenses.

La jornada tendrá el horario de las 15.45 para los encuentros en Primera (12.15 Preintermedia y 14 Intermedia). No habrá adelantos ya que Los Pumas-Australia en Mendoza se jugará a las 18.

Sportiva llega luego de vencer a San Ignacio 39-24, mientras que Argentino viene de caer ante Universitario de Mar del Plata 81-19.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En Primera, Sociedad Sportiva, ubicado 3º, visitará a Comercial, que viene de perder ante Mar del Plata Club y quedó fuera de los cuatro primeros. El partido se jugará en Sierra de los Padres (arbitraje de Gastón Rogé).

En nuestra ciudad Argentino, que marcha 8º, recibirá al líder Mar del Plata Club, que viene de consolidarse en la punta luego de sumar su cuarto triunfo consecutivo. El partido principal será arbitado por Esteban Bevaqua (Sur).

Con cinco partidos por jugarse incluida la fecha de este sábado (25 puntos), la décima será importante especialmente para Sportiva, que se mantiene dentro de la zona de clasificación a semifinales. Para Argentino, si bien tiene chances matemáticas de cerrar más arriba, al no tener victorias ni puntos hasta el momento, su destino parece encaminarlo a la Reválida A-B, que se jugará a tres fechas desde el 24 de octubre (7º y 8º del TRP A y 1º y 2º de TRP B Campeonato).

Los otros duelos de la fecha en la máxima categoría serán Los Cardos-Universitario M (Santiago Moledo) y San Ignacio-Sporting (Mariano Scianna).

Las Palomas formarán con 1. Ignacio Azcoitía, 2. Santiago Báncora, 3 Ignacio Lance; 4. Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y 5. Federico Stein; 6. Joaquín Marne, 7. Francisco Cantalejos (capitán), 8. Felipe Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Mateo Köhler; 11. Felipe Serrat, 12. Tomás Bermúdez, 13. Pedro Zorzano, 14. Alan Martínez; 15. Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Definidores, 16. Juan Francisco Malanga, 17. Mauricio Torrisi, 18. Lautaro César, 19. Martín Dosio, 20. Francisco Figueras, 21. Francisco Astibia Larrañaga, 22. Juan Cruz Samuel y 23. Manuel Pérez Mauri.

Argentino va de arranque con 1. Facundo Aristimuño, 2 Francisco Ramírez, 3. Pablo Cerljenko; 4. Thiago Zaballa y 5. Santiago Ramos; 6. Francisco Maenza, 7. Nicolás Hernández, 8. Nicolás Marengo; 9. Pedro Selvarolo (capitán) y 10. Ramiro Correa; 11. Franco Litterio, 12. Guido Marconi, 13. Martín Olivero, 14. Baltazar Montero; 15. Tomás Expósito. Entrenador, Lisandro Flores.

Definidores, 16. Manuel Otero, 17. Guido Ermiaga, 18. Cristian Villarreal, 19. Martiniano Barsellini, 20. Bautista Schulmeister, 21. Agustín Grunewald, 22. Matías d'Empaire y 23. Manuel Molina.

Pampeano B: segunda fase

Universitario comenzará este sábado su participación en la segunda etapa del Regional Pampeano B, que se disputará a tres fechas, con localías invertidas respecto de los partidos de la fase 1 y arrastre de la totalidad de puntos de la fase previa.

Las Pirañas jugarán la instancia Permanencia, reservada para los cuatro equipos que quedaron del 5º al 8º puesto en la fase clasificatoria. Al cabo de las tres jornadas el club que finalice último afrontará la Reválida B-C. Por su parte los cuatro de arriba de la etapa anterior, disputarán la fase Campeonato.

El XV bahiense finalizó 7º y hoy tendrá como rival a Los Miuras de Junín, que terminó 6º. El otro encuentro de esta primera jornada será Uncas-Estudiantes de Olavarría (hoy, 15.30), entre los equipos que ocuparon el 5º y 8º lugar, respectivamente.

El equipo de Universitario para hoy en Junín será con 1. Ignacio Aguilera, 2. Matías Lorenzo, 3. Juan Ignacio Gil; 4. Valentín Gorla y 5. Aucan Morales; 6. Juan Cruz Fernández, 7. Santino Verón, 8. Mateo Pandolfi; 9. Juan Cruz Gómez y 10. Tobias Andrade (capitán); 11. Santiago González Lamponi, 12. Facundo Freire, 13. Lautaro Carrio, 14. Joaquín Cariac; 15. Sebastián Barrera. Entrenador, Mariano Minnaard.

Definidores, 16. Franco Anaya, 17. Dylan Williman, 18. Julio Nill, 19. Lautaro Vera, 20. Marcos Torresi, 21. Emiliano D'Amico, 22. Álvaro Núñez y 23. Tomás Fara.

Luego de este encuentro Universitario recibirá a Estudiantes (19 del corriente) y a Uncas (3 de octubre).

Pampeano UROBA-Sur

También habrá una nueva jornada para los representantes de la Unión de Rugby del Sur en el Regional Pampeano UROBA-Sur.

Se disputará la séptima jornada.

Santa Rosa RC, líder de la zona 1, recibirá a Kamikazes de Colón, mientras que El Nacional, escolta y todavía con posibilidades de alcanzar la punta, visitará a Indios de Bolívar. En tanto, Punta Alta RC, ya asegurado en el tercer puesto de su zona, jugará como visitante frente a Pico RC.