Kimberley goleó a Antoniana en Salta: cómo quedó la tabla antes de que juegue Olimpo y mientras descansa Villa Mitre

Se puso en marcha anoche la fecha 7 del Campeonato Nonagonal del Torneo Federal, que mañana tendrá la participación de Olimpo y en la que Villa Mitre tendrá jornada libre.

En el primer juego de la programación, Kimberley goleó a Juventud Antonia en Salta en el estadio Fray Honorato Pistoia.

El Dragón se impuso por 3 a 0 y se metió entre los 4 equipos que estarían avanzando a los playoffs en busca del primer ascenso a la Primera Nacional.

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Los goles del equipo marplatense los anotaron Facundo Russo (a los 19 minutos) y Rodrigo Ríos (40 y 60m.).

Con esta victoria, el albiverde alcanzó a Villa Mitre con 9 puntos y lo desplazó del cuarto puesto por tener más goles a favor (8 a 5) aunque la misma diferencia de tantos (2).

El tricolor, que purga este fin de semana la fecha libre, recibirá a Kimberley en la última jornada luego de visitar a Argentino de Monte Maíz.

Mientras que Antoniana sigue en la última colocación, con sólo dos unidades que curiosamente las consiguió ante los equipo bahienses, ya que empató sin goles ante Olimpo (de visitante) y Villa Mitre (en Salta).

La séptima fecha se completará mañana con tres partidos.

En nuestra ciudad, Olimpo recibirá a Cipolletti a las 15.30 y con arbitraje de Diego Novelli.

Además, a las 15, Alvarado será local de Atenas de Río Cuarto con arbitraje de Jorge Etem.

Por último, a las 15.30, Huracán Las Heras y Argentino de Monte Maíz se medirán en Mendoza con Maximiliano Silcan Jerez como árbitro principal.

*Las tablas

Así están las posiciones de los Nonagonales, en el inicio de la fecha 7:

-Zona B: 1°) Alvarado y Olimpo, 11 puntos; 3°) Atenas, 10; 4º) Kimberley, 9; 5°) Villa Mitre, 9; 6º) Cipolletti, 8; 7°) Argentino MM, 5; 8º) Huracán (Las Heras), 3; y 9º) Juventud Antoniana (Salta), 2.

-Zona A: 1°) San Martín (Formosa), 13 puntos; 2°) Sol de América, 10; 3º) Douglas Haig, 9 de Julio y Gimnasia de Chivilcoy, 8; 6º) Defensores de Villa Ramallo, 7; 7°) Sarmiento (La Banda) y Sportivo Belgrano, 5 y 9°) Mitre (Posadas), 1.

*Los 4 primeros de cada grupo avanzarán a los cruces por el primer ascenso

**Los 5 primeros de cada grupo disputarán la Copa Argentina 2026

*Lo que queda

Luego de esta fecha, quedarán sólo dos jornadas para definir a los 4 equipos que irán a los playoffs en busca del primer ascenso a la Primera Nacional.

-Fecha 8 (domingo 13/9)

Cipolletti vs. Alvarado

Atenas vs. Juventud Antoniana

Kimberley vs. Huracán

Argentino Mote Maíz vs. Villa Mitre

Libre: Olimpo

-Fecha 9 (domingo 20/9)

Villa Mitre vs. Kimberley

Huracán vs. Atenas

Juventud Antoniana vs. Cipolletti

Alvarado vs. Olimpo

Libre: Argentino