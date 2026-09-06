Con el bahiense Santiago Bárcena, Racing se metió entre los mejores 4 equipos del Mundial Juvenil

El bahiense Santiago Bárcena celebra el pase de Racing a semifinales del Mundial Juvenil. Fotos: Racing

A paso firme sigue el equipo Sub 18 de Racing Club de Avellaneda, que cuenta con el bahiense Santiago Bárcena, en el Mundial de Clubes Juvenil que se disputa en España.

Ayer el equipo argentino venció al local Córdoba CF, por 3 a 1, y se metió en las semifinales de la competencia.

Con el defensor surgido en Bella Vista en el banco, la Academia dio vuelta el encuentro con goles de Benjamín Borowik (categoría 2009) y Román González (2010).

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Los otros equipos que se metieron en semis fueron Real Madrid (superó a Málaga por 2 a 1), Athletico Paranaense (venció a Sporting de Lisboa 2 a 1) y San Pablo (derrotó al Bayer Leverkusen 6 a 1).

En la próximas horas y luego de un sorteo se conocerán cómo quedarán diagramadas los cruces para ir en busca de la final, que se jugarán el lunes a las 15.

El partido por el título, en tanto, irá el miércoles también a las 15.