Imágenes, testimonios y más: Dublin concretó el anhelado sueño de la casa propia

"¡Vaaaaamos Dublin!"

El grito bajó de la tribuna desde la garganta a punto de quebrarse de un hincha justo, cuando los aplausos iban mermando tras el corte de cinta histórico que le dio la inauguración oficial al estadio de Dublin.

Después de años de trabajo y esfuerzo el Rojo recibió ayer al primer partido de una división superior de la Liga del Sur en su cancha de 25 de Mayo y Tierra del Fuego: fue ante Tiro Federal por la fecha 6 del Torneo Clausura.

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Para disfrutar de un día histórico, en la previa al encuentro se realizó un breve pero emotivo acto del que participó la comisión directiva, todas la categorías del club y también hinchas y allegados.

La cancha lució coqueta, prolija y lista para la ocasión y en una tarde gélida y desapacible el calor lo puso la gente y la emoción de muchos que vieron concretarse concretarse un sueño.

"Siento una emoción enorme, es un día histórico para nosotros, los soñamos mucho y hoy (por ayer) lo estamos viviendo. Era el paso que teníamos que dar y nos costó muchísimo, por eso se me cayeron algunas lágrimas", admitió el presidente de Dublin Leandro Casquero en diálogo con La Nueva.

"Detrás de esa emoción en el corte de cinta estaba el laburo de mucho tiempo, la infancia.. se juntaron muchas cosas que uno recuerda. Estoy feliz de poner al club donde se merece", agregó.

Luego de que todos lo juveniles del club y representantes del equipo de futsal desfilaran por la cancha, se realizó el tradicional corte de cinta, en el que estuvo presente el presidente de la Liga del Sur Fabián Diana.

También hubo un especial recibimiento para el plantel superior, que salió a hacer la entrada en calor bajo un fuerte humo rojo y los aplausos que caían de la nueva y remozada tribuna -que se fue llenando con el correr de la tarde- justo atrás de dos impecables bancos de suplentes listos y pintados para la ocasión.

Así también lució la tribuna visitante, la cantina y los flamantes baños que daban un marco perfecto al nuevo estadio que sumó nuestra Liga en el corazón del barrio San Martín.

"Siempre dije que iba a volver al club, porque pasé una infancia muy linda y me quedaron muy lindos recuerdos. Cuando pude volver, en 2017-2018, soñaba con tener las Menores y Juveniles en la Liga del Sur. Volvimos y después soñé en grande con la Primera y siempre hay un loco que te sigue, nos siguió mucha gente, mi familia.. estoy agradecido. Me imaginaba todo esto porque soy un soñador, ya ahora estoy pensando en el predio del fútbol Menor y ya me puse en la cabeza que de acá a dos años tenemos que tener un buen predio para los chicos. Como soñador que soy sé que las cosas no son tan fáciles, fueron momentos duros, en los que la economía no daba. La verdad que es un sueño hecho realidad del que todavía no caigo", amplió Casquero.

"Ahora vamos por más, vamos pro ese predio con el que sueño para que de acá a 4, 5 o 6 años tengamos todos jugadores del club en Primera", se ilusionó el presidente.

Además, a modo de previa, el capitán del equipo de Primera, Matías San Martín, fue el encargado de meter el primer gol simbólico, pateando un penal sin arquero y para dar por hecho el sueño.

En definitiva, unos minutos después Leonardo Acosta sí marcó el primer gol oficial en la historia de la nueva cancha.

Y aunque luego Tiro hizo de las suyas y dio vuelta el partido (ver abajo), el resultado será anecdótico con el correr del tiempo, lo importante y fundamental es que Dublin cumplió el sueño de la casa propia y ya puede decir con orgullo: "Hoy jugamos de local".

*Fabián Diana: "Es un orgullo inaugurar esta cancha"

Fabián Diana, presidente de la Liga del Sur, estuvo desde bien temprano en la cancha de 25 de Mayo y Tierra del Fuego, acompañando a Dublin en un día tan especial.

"Es un orgullo para mí inaugurar una cancha como esta, porque vi cómo estos chicos le metieron garra para lograrlo. Hace dos años que están trabajando a full, todo a pulmón. Venir a coronar esto es una alegría", resumió el máximo dirigente de la institución madre de nuestro fútbol.

"Se ve que son una familia metiéndole garra y vienen trabajando hace muchísimo tiempo, es una alegría ver lo que lograron. Esto demuestra que los dirigentes siguen trabajando aunque la economía sigue trabajando, aunque la economía no esté bien... le siguen metiendo mucha garra y eso es bueno", agregó Diana.

Tiro Federal, rival de ocasión para un histórico día, también dijo presente con una placa en reconocimiento por el trabajo hecho.

Paradoja del destino también había sido el aurivioleta el rival que marcó el regreso del Rojo a la Primera de la Liga del Sur luego de 53 años, el 24 de marzo de 2024.

*Tiro, el invitado que se llevó el festejo

Tiro Federal supo reponerse de un comienzo adverso y una tarde que parecía ser toda de Dublin impuso toda su jerarquía y se llevó un buen triunfo por 4 a 2.

Es que luego de la fiesta de inauguración, el Rojo se puso rápidamente en ventaja con el gol de Leonardo Acosta, un centro arco que se le metió por el segundo palo a Bruno Arias, y todo hacía presumir una tarde perfecta para el dueño de casa.

Incluso después del empate de Lefiñir, el equipo dirigido por Bruno Paolella aprovechó una mala salida del propio Lefi y se puso 2 a 1 por intermedio de Leandro Dekker, para irse al descanso arriba por 2 a 1.

No obstante, la visita fue muy superior en el complemento y arrinconó por un largo rato al Rojo para dar vuelta el marcador con goles de Agustín Restiffo y Gino Carrozzi.

Incluso cuando ya jugaba con 10 por la expulsión de Rodrigo Belasque, los buenos ingresos de Genaro Fraysse y el goleador Mariano Mc Coubrey le permitieron ampliar la ventaja que hasta pudo ser más amplia.

La síntesis para la historia

Dublin (2): V. Valdez; Risueño, Somovilla, Figueroa, F. Grunewald; Tocchio, San Martín (c), J. Troncoso, L. Acosta; Cornou y Dekker. DT. Bruno Paolella.

Tiro Federal (4): Arias; Talmón, Calamante, Pizzorno, J. Martínez; Restiffo (c), Lefiñir, Ocampo, A. Cabrera; F. Fraysse y Carrozzi. DTs: Sebastián Gigglioti y Gonzalo Sardi.

PT. Goles de L. Acosta (D), a los 4m., Lefiñir (TF), a los 14m., y Dekker (D), a los 28m.

ST. Goles de Restiffo (TF), a los 16m., Carrozzi (TF), a los 25m. y Mc Coubrey (TF), a los 43m. Fue expulsado Belasque (TF), a los 27.

Cambios. 53m. Hilfer y Redel por Risueño y Acosta, 67m. T. González y Carrera por Dekker y Troncoso y 75m. T. Coronel por Grunewald, en Dublin; 58m. Belasque por Talmón, 81m. Mc Coubrey, G. Fraysse y Cuevas por Carrozzi, F. Fraysse y Cabrera, en Tiro Federal.

Árbitro. Javier Tamaro.

Cancha. Dublin.