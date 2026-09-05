San Francisco y Huracán repartieron puntos en la "A" y hubo triunfos de Tiro y Rosario en la "B"

Un empate y dos triunfos visitantes se registraron esta tarde en el inicio de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga del Sur, que tuvo como hecho destacado el estreno de cancha de Dublin (ver abajo).

En la Primera División "A", el líder San Francisco mantuvo la diferencia en la cima al empatar ante Huracán, último ganador del Apertura y ahora único escolta.

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El Santo y el Globo empataron 1 a 1 en el Gustavo Novoa, donde dirigió Fernando Sepúlveda.

El equipo de Ingeniero White comenzó ganando con gol de Lautaro Torres, a los 45 minutos, y el dueño de casa lo empató por intermedio de Marcelo Castellano, a los 3 minutos del complemento.

La fecha en la división superior se completará mañana con los siguientes partidos: Bella Vista-La Armonía (a las 11, con Mariano Perretti como juez), Libertad-Villa Mitre (desde las 15.30, con Marco Gómez como árbitro) y Sporting-Liniers (desde las 15.30, con arbitraje de Leopoldo Gorosito).

*Las tablas:

-Clausura en la "A": 1°) San Francisco, 12 puntos; 2°) Huracán, 8; 3°) Sporting, 7; 4°) Bella Vista, 6; 5°) Liniers y La Armonía, 5; 7°) Libertad, 4 y 8°) Villa Mitre, 3.

-Acumulada en la "A": 1°) Huracán, 34 puntos; 2°) Bella Vista, 31; 3°) Liniers, 28; 4°) San Francisco, 25; 5°) Libertad y Villa Mitre, 22; 7°) Sporting, 20 y 8°) La Armonía, 19.

*Visitas no deseadas

En la Primera División "B" los dos partidos de esta tarde dejaron remontadas y triunfos visitantes.

En el día que Dublin hizo el estreno oficial de su estadio, con un pequeño y emotivo acto y corte de cinta (ver más información en la edición de mañana), Tiro Federal se impuso en el barrio San Martín y no dejó que la fiesta sea completa para el Rojo.

Pese a que estuvo dos veces en desventaja, el Turco se impuso por 4 a 2 y alcanzó a Olimpo en la cima de la tabla.

Los goles de la visita los hicieron Franco Lefiñir (a los 14 minutos), Agustín Restiffo (28m.), Gino Carrozzi (70m.) y Mariano Mc Coubrey (88m.).

Mientras que para el dueño de casa anotaron Leonardo Acosta (4m.) y Emiliano Dekker (28m.).

Además, Javier Tamaro expulsó a Rodrigo Belasque en Tiro, a los 72 minutos.

Por otra parte Rosario Puerto Belgrano venció a Pacífico de Cabildo como visitante.

El equipo puntaltense, que también comenzó perdiendo, terminó ganando por 2 a 1 y quedó como único escolta de los líderes.

Los goles del equipo de la casaca francesa los hicieron Favio Durán (de penal) y Sebastián Mendoza.

En tanto para el Tifón había abierto el marcador Gianni Ferrari.

El árbitro del encuentro fue Juan Ignacio Miranda.

La fecha se completará mañana con dos juegos: Sansinena-Olimpo (a las 11, con Daniel Méndez) y Pacífico de Bahía Blanca-Comercial (desde las 15.30, dirige Matías Islas).

*Las tablas

-Clausura en la "B": 1°) Olimpo y Tiro Federal, 11 puntos; 3º) Rosario, 10; 4°) Pacífico de Cabildo, 8; 5º) Sansinena, 6; 6°) Pacífico BB y Comercial, 5; y 8°) Dublin, 1.