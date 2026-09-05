Falleció Carlos "El Loco" Iglesias, quien dirigió a Estudiantes en la Liga Nacional

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Falleció hoy en Chile el ex entrenador Carlos "Loco" Iglesias, quien dirigiera parte de la temporada 1995-96 a Estudiantes de nuestra ciudad en la Liga Nacional, cuando reemplazó a Beto Cabrera.

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Tenía 70 años y venía luchando contra una cruel enfermedad. Así y todo, este año, en Temuco, había presentado el libro biográfico “Iglesias, bendita locura”.

Dirigiendo al albo, al lado de Nicolás Bialous y Aldo Yódice.

Argentino de nacimiento y destacado basquetbolista, Iglesias marcó un época en General Roca (donde llegó a Deportivo en década del ’80) y rápidamente se convirtió en una figura emblemática, con talento, personalidad y actuaciones memorables que lo transformaron en una verdadera figura.

Más tarde, en 1988 se nacionalizó chileno y después comenzó su carrera como entrenador.

"Es un apasionado del básquetbol, mueve las manos, grita, alega, gesticula, pelea y discute con los árbitros, pero solo cuando se siente perjudicado por los cobros. Es un tipo que es un showman, pero saca lo mejor de cada jugador, tiene un discurso muy directo y cuando te habla, te sentís como si fueras el mejor jugador del mundo. Es muy motivador. Pero se nota que sabe el 'Loco', tiene un estilo de juego definido y con planteles chicos ha hecho mucho. Te aconseja y te llega a la fibra", recordó en algún momento Patricio Briones, a quien dirigió mientras fue ayudante técnico del bahiense Daniel Allende en la selección chilena.

El Loco fue campeón en 1994 de la División Mayor de Básquetbol (Dimayor) de Chile con la Universidad de Temuco, ciudad en la que se radicó con su familia.

Su carrera como técnico también lo llevó a dirigir la UDE, Universidad Autónoma, Puente Alto, Ancud, Puerto Varas y CEB Puerto Montt, además de Español de Talca, equipo con el que volvió a ser campeón de la Liga Nacional 2012-2013.

Durante el último tiempo, él mismo reconoció que estaba enfrentando "el partido más duro" de su vida. Y como siempre lo hizo, la luchó hasta el final.