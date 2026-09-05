El festejo de Briatore y el sueño de ganar en Monza: "Aspiramos a la victoria"

El gran rendimiento que demostró Alpine, fruto también de las actualizaciones en sus monoplazas, fue la nota destacada este sábado en la clasificación para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se correrá este domingo a las 10 (hora de nuestro país).

Luego de la positiva sesión en el Autódromo Nacional de Monza, el director de la escudería francesa se refirió a la actuación de los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, como también a las expectativas por hacer historia con algún podio.

La sesión de clasificación fue inusual, desde la casi eliminación de Ferrari en la Q2 hasta el liderato de Alpine. La pole de Gasly en Monza encantó a Briatore , especialmente tras los recientes debates sobre la anulación de su 3º puesto en el GP de Mónaco.

“Le dije a (David) Sánchez que nos faltaba una décima y que conseguiríamos la pole position. Hicimos un trabajo excelente con el rebufo, tanto Pierre como Franco. Fuimos competitivos durante toda la sesión”, declaró el italiano a Sky Sport F1 y en relación al diálogo que había mantenido con David Sánchez, director técnico ejecutivo de Alpine.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De cara al GP de Italia, el director del equipo francés aspira a que sus pilotos confirmen en la carrera un buen resultado.

“Si queremos soñar, aspiramos a la victoria. Siendo realistas, terminar entre los 3 o 4 primeros es posible. No podríamos haberlo hecho mejor. Este resultado nos da mucha confianza: estamos mejorando y podemos trabajar con más tranquilidad. Después de ayer, estoy contento; siempre hay que reaccionar”.