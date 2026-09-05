Enzo Fernández debutó de “emergencia” en el triunfo del Manchester City y se llevó los aplausos

El mediocampista Enzo Fernández debutó como titular en el triunfo del Manchester City por 1 a 0 ante Coventry, por la tercera fecha de la Premier League.

El argentino formó parte del 11 inicial por la lesión en el calentamiento previo de Nico O’Reilly, una de las figuras del elenco de Enzo Maresca, mientras que el único gol del encuentro lo marcó el delantero Erling Haaland a los 25 minutos del primer tiempo. Enzo tuvo participación en dicho gol, con un pase previo en profundidad para Antoine Semenyo.

En los últimos días, la figura de la Selección argentina había sido protagonista absoluto tras convertirse en uno de los traspasos más caros en la historia del fútbol, ya que el City pagó 145 millones de euros para obtener su pase.

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En la planificación del City, puntero de la Premier League con nueve puntos, Fernández iba a ser suplente y podía llegar a debutar desde ese lugar, pero ante la inesperada molestia de O’Reilly aceleró los tiempos y le tocó estar desde el arranque.

El trámite del encuentro resultó sencillo y sin sobresaltos para el City. A los 25 minutos de la primera etapa, Enzo condujo por derecha, encontró en profundidad a Semenyo y este tiró un centro perfecto para el cabezazo de Haaland. Ya en la segunda mitad, el argentino asistió al noruego, que marcaba el segundo tanto, pero todo estaba invalidado por offside.

Enzo Fernández se fue reemplazado a los 75 minutos y la totalidad del estadio lo aplaudió, debido a que completó el 90% de los pases, remató dos veces al arco, creó una chance de gol y recuperó seis veces la pelota entre barridas, intercepciones y duelos aéreos. En términos generales, se trató de un gran primer partido para el argentino en su nueva casa.

Además del triunfo del Manchester City, la jornada de sábado de la tercera fecha de la Premier League tuvo otros cinco encuentros. El Newcastle empató de local por 2 a 2 contra el Bournemouth. Los goles del anfitrión, que remontó el 2 a 0 inicial, los hicieron Harvey Barnes y Aaron Ramsey, mientras que James Tavernier y Malick Thiaw, en contra, habían abierto la cuenta en la primera mitad. Por otro lado, el Crystal Palace derrotó 3 a 2 al Fulham, con doblete de Tyrick Mitchell y un tanto de Ben Chilwell. Josh King y César Palacios anotaron para el local.

En la ciudad de Brighton, el equipo homónimo empató 1 a 1 de local contra el Leeds United. Jayden Bogle había adelantado a la visita mientras que Luka Vuškovič empató para los locales. Idéntico resultado se dio entre el Brentford y el Sunderland, con tantos de Vitaly Janelt y Enzo Le Fée de penal. Por último, el Nottingham y el Tottenham empataron 0 a 0. (NA).