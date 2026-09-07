Juegos Suramericanos: las 34 disciplinas que darán cupos para Lima 2027

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Uno de los atractivos que tendrán los XIII Juegos Suramericanos, que comenzarán en cinco días en nuestro país, será la gran cantidad de deportes que pondrán en disputa plazas para Lima 2027.

En total, serán 34 las disciplinas que darán marcas o entregarán cupos y puntos pensando en los Juegos Panamericanos del año que viene.

Se trata de las cinco disciplinas acuáticas, atletismo, balonmano, bowling, las cinco especialidades del ciclismo, canotaje velocidad, las tres disciplinas de la equitación, escalada, esquí náutico, hockey, karate, patinaje velocidad, pelota vasca, pentatlón, racquetbol, remo, rugby 7, sóftbol, squash, surf, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro, triatlón y vela.

Los Juegos irán del 12 al 26 de septiembre y participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

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Además de las tres sedes principales, Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Vicente López, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.

A continuación, el detalle:

Acuáticos - Aguas abiertas (Lago del Parque del Sur, Santa Fe): los dos atletas mejores ubicados por género en la prueba de 10 km (Zona I de PAQ) obtendrán cupos para sus respectivos países.

Acuáticos - Natación (Invencible Centro Acuático Provincial, Rosario): las marcas obtenidas serán reconocidas por World Aquatics y Panam Aquatics para fines de clasificación a los Campeonatos Mundiales de Beijing 2026, Budapest 2027 y Juegos Panamericanos Lima 2027.

Acuáticos - Natación artística (Invencible Centro Acuático Provincial, Rosario): el dueto mejor ubicado de la Zona I de PAQ obtendrá el cupo de representación para su respectivo país, según el puntaje combinado de las dos rutinas del dueto (técnica y libre).

Acuáticos - Polo acuático (Invencible Centro Acuático Provincial, Rosario): clasificarán los equipos medallistas de oro.

Acuáticos - Clavados (Invencible Centro Acuático Provincial, Rosario): los medallistas de oro en las pruebas individuales de 1 m, 3 m y plataforma obtendrán un cupo para su país; los equipos medallistas de oro en las pruebas sincronizadas de 3 m y plataforma obtendrán, cada uno, dos cupos para su país. Solo los clavadistas o equipos que ejecuten todos los clavados desde la plataforma de 10 m serán elegibles para obtener un cupo. Se otorgará un máximo de siete cupos por género, y no más de cinco cupos por género podrán asignarse a un mismo país.

Atletismo (Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti, Santa Fe): los medallistas de oro de cada prueba individual obtienen clasificación directa. La plaza es nominal, vinculada exclusivamente al atleta ganador.

Balonmano (Invencible Santa Fe, Santa Fe): los dos primeros equipos mejor rankeados, tanto en la rama femenina como masculina, que no se encuentren clasificados previamente. El tercer mejor rankeado, tanto en la rama femenina como masculina, que no se encuentre clasificado previamente tendrá derecho a participar en el repechaje a los Juegos Panamericanos, el que será organizado por la Confederación de Sur y Centro América de Balonmano (COSCABAL) o la Federación Internacional de Handball (IHF) en su defecto.

Bowling (Shopping Norcenter, Munro, provincia de Buenos Aires): tres plazas en femenino y tres plazas en masculino.

Ciclismo - Pista (Invencible Velódromo, Rafaela): el país ganador de la prueba de Velocidad Individual y Omnium, tanto en hombres como en mujeres, obtienen una plaza.

Ciclismo - Ruta (Rafaela): el evento otorga puntos al ranking UCI, que distribuye las plazas según el lugar en el mismo.

Ciclismo - BMX Freestyle (Rafaela): el evento dará puntos al ranking UCI que distribuye las plazas según el lugar en el mismo.

Ciclismo - BMX Racing (Rafaela): el evento dará puntos al ranking UCI que distribuye las plazas según el lugar en el mismo.

Ciclismo - MTB (autódromo del Club Atlético de Rafaela, Rafaela): el país ganador obtendrá dos plazas directas, una femenina y una masculina numeral.

Canotaje velocidad (Laguna Setubal, Costanera Este, Santa Fe): los medallistas de oro en las pruebas K1 500 masculino, K1 1000 masculino, K2 500 masculino, K2 500 femenino, C1 200 femenino, C1 1000 masculino, C2 500 masculino y C2 500 femenino. Si los atletas que logren los primeros puestos ya cuentan con su clasificación a Lima 2027, la plaza se transferirá al siguiente puesto de la clasificación final que aún no haya asegurado su cupo.

Ecuestre (Jockey Club de Rosario): los dos mejores equipos de adiestramiento, los tres mejores equipos de concurso completo y los tres mejores equipos de salto.

Escalada (ISEF 27, Santa Fe): el atleta mejor posicionado en cada evento (velocidad, boulder y dificultad), obtendrá una plaza por género y por país, según se estipula en el Sistema de Clasificación de World Climbing.

Esquí náutico (club Náutico El Quilla en el Escenario Lago Sur, Santa Fe): un cupo por género al país cuyo atleta logre la mejor posición en la disciplina de wakeboard.

Hockey (Asociación Santafesina de Hockey, Santa Fe): los dos mejores equipos por género (Argentina ya logró el cupo, en ambas ramas, por haber obtenido el oro en los Panamericanos Junior 2025).

Karate (Invencible Rosario, Rosario): clasifican dos atletas por cada una de las doce categorías. No accederán a cubrir esos cupos los países que tienen su oportunidad de clasificación en los Juegos Centro Americanos y del caribe (Aruba, Colombia, Curazao, Guyana, Panamá, Surinam y Venezuela).

Patinaje velocidad (Patinódromo Roberto Tagliabué, Rosario): se asignan cuatro cupos (dos en velocidad y dos en fondo, uno por cada género). Para el cupo de velocidad se tendrá en cuenta la sumatoria de los puntos obtenidos en la prueba de 200 metros contra meta y los 500 m + distancia. Para el cupo de fondo se tendrá en cuenta la sumatoria de los puntos obtenidos en la prueba de 5.000 m puntos y 10.000 m puntos más eliminación. La prueba de 1.000 m sprint no será tenida en cuenta en la sumatoria de puntos. En caso de presentarse un empate en puntos, para la velocidad se tomará en cuenta en mejor resultado de la prueba de 200 m meta contra meta y para el fondo el mejor resultado en la prueba puntos más eliminación.

Pelota vasca (Monumento a la Bandera y club Gimnasia y Esgrima, Rosario): un cupo en cada género para la medalla de oro en cada especialidad.

Pentatlón (Parque Independencia, Rosario): dos plazas por género.

Racquetbol (ISEF 11, Rosario): las modalidades de equipos masculina y femenina entregarán una plaza de clasificación directa.

Remo (Laguna Sétubal, Santa Fe): los medallistas de oro en las pruebas olímpicas individuales (M 1x y W 1x) podrán obtener la clasificación directa.

Rugby 7 (Hipódromo Rosario, Rosario): una plaza por género. Se tendrá en consideración que el equipo masculino de Argentina y el femenino de Brasil ya tienen su plaza ganada por los Panamericanos Jr. Mientras que Perú, al ser país anfitrión, también tiene su plaza ganada en ambas ramas. Por tanto las plazas en juego se disputarán entre el resto de los países participantes.

Sóftbol (Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel, Paraná, Entre Ríos): medallistas de oro. Sin embargo, existe una contradicción porque Lima 2027 tiene en su calendario el sóftbol femenino pero no el masculino.

Squash (Rural Nave C, Rosario): los medallistas de oro en las pruebas individuales masculina y femenina serán elegibles para participar en los Juegos Panamericanos. Estas plazas de clasificación están reservadas exclusivamente para atletas que representen a países que no hayan clasificado a los Juegos a través de la competencia por equipos en el Campeonato Panamericano 2026 en Asunción, Paraguay.

Surf (Playa Grande, Mar del Plata): la medalla de oro, tanto en la rama masculina como femenina, en la modalidad Shortboard, obtendrá la clasificación directa.

Tenis (Hipódromo Rosario, Rosario): clasificarán los dos finalistas en individuales masculinos y femeninos.

Tenis de mesa (Club Atlético Provincial, Rosario): dos plazas de equipos, uno para cada género.

Tiro con arco (Hipódromo Rosario, Rosario): un cupo para recurvo masculino, un cupo para recurvo femenino, un cupo para compuesto masculino y un cupo para compuesto femenino.

Tiro (Centro Internacional de Tiro Deportivo, Recreo, Santa Fe): doce cupos, a cada ganador de las disciplinas olímpicas. Es decir, pistola de aire, 3P, rifle de aire, skeet y trap, en ambos géneros, más pistola deportiva femenina y tiro rápido masculino.

Triatlón (Costanera Este, Santa Fe): dos cupos femenino y dos cupos masculino al país ganador del relevo mixto.

Vela (Laguna Setúbal-Costanera Este, Santa Fe): dos cupos a los países que ocupen los puestos 1 y 2 en la general en ILCA 6 femenino; dos cupos a los países que ocupen los puestos 1 y 2 en la general en ILCA 7 masculino; un cupo al país que ocupe el primer puesto en la general en Sunfish masculino; un cupo al país que ocupe el primer puesto en la general en Sunfish femenino; un cupo al país que ocupe el primer puesto en la general en tabla a vela masculino; un cupo al país que ocupe el primer puesto en la general en tabla a vela femenino; y un cupo al país que ocupe el primer puesto en la general en Snipe mixto.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)