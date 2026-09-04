Agostina Hein no estará en los Juegos Suramericanos: "Como equipo nos pone muy triste"
La nadadora fue operada de apendicitis la semana pasada y decidió bajarse "para garantizar una buena recuperación y un entrenamiento progresivo".
Tras la baja de José "Maligno" Torres, hoy se confirmó otra ausencia sensible en la delegación nacional de cara a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Una semana después de haber sido intervenida quirúrgicamente de apendicitis, la nadadora Agostina Hein comunicó que "para garantizar una buena recuperación y un entrenamiento progresivo", no estará compitiendo en Rosario.
"Con mucha tristeza les queremos contar que nos damos de baja de los Juegos Suramericanos. Fui operada de manera urgente de apendicitis, lo cual nos dio un indicio de que nuestra participación estaba en riesgo, pero tratamos de recuperar fuerzas y dejar que mis médicos me guiaran en que decisión tomar", indicó la joven de 18 años que ayer fue vista por el cirujano que la atendió.
Hein manifestó que el tiempo hasta la competencia (prevista del 13 al 16 del corriente) era escaso y que una mala recuperación podría generarle incluso una hernia que la alejaría más tiempo del agua.
Así, digirió "junto con mi familia y mi equipo de profesionales" la decisión de "darnos de baja de los Juegos Odesur".
"Como equipo nos pone muy triste no formar parte de la delegación y no poder cumplir con el Comité Olímpico Argentino y con la CADDA, por la confianza que depositaron en nosotros para cumplir con este objetivo", agregó la entrenada por Sebastián Montero.
"Solo queda desearle todos los éxitos a la gran delegación Argentina, van a brillar", cerró la nacida en Campana.
Hein tenía previsto competir en 100 m libres, 200 m libres, 400 m libres, 800 m libres, 100 m mariposa, 200 m mariposa, 200 medley, 400 medley, además de alguna de las postas. En varias, por no decir todas, era seria candidata al podio.
Además, era un apellido muy potable para portar la bandera nacional en la Ceremonia de Apertura, prevista para este sábado 12 en el Monumento a la Bandera. Finalmente, el cupo femenino será ocupado por Sofía Cairó, integrante de Las Leonas.
Pese a la aflicción por su ausencia, también es importante mencionar que Agostina tiene objetivos muy por encima de estos Juegos y que la decisión será valorada en el futuro.
Junto a su entrenador, guía fundamental en su desarrollo dentro y fuera de la pileta, llevan muy bien el camino que —esfuerzo mediante— seguramente la deposite en Lima 2027 y en Los Ángeles 2028.
Por allá, entonces, su amargura actual será un mero recuerdo.
Logros destacados de Agostina Hein en Juegos Suramericanos, Panamericanos y Olímpicos, más Mundiales:
Suramericanos
De la Juventud Panamá 2026
Oro en 100m mariposa
Oro en 200m mariposa
Oro en 200m libre
Oro en 200m combinado
Oro en 400m libre
Oro en 800m libre
Oro en 4x100m relevo libre femenino
Oro en 4x100m relevo combinado femenino
Oro en 4x100m relevo libre mixto
Plata en 4x100m relevo combinado mixto
Asunción 2022
Plata en 4x200 libre femenino
4° en 1500m libre
6° en 200m libre
6° en 800m libre
Panamericanos
Junior Asunción 2025
Oro en 200m combinado individual femenino
Oro en 400m libre
Oro en 400m libre
Plata en 4x100m relevo combinado femenino
Plata en 4x200m relevo libre femenino
Plata en 4x100m relevo libre mixto
Plata en 4x100m relevo combinado mixto
Bronce en 4x100m relevo libre femenino
Santiago 2023
5º en 800m libre
5º en 1500m libre
6º en 400m libre
6º en 4x100 combinado
Olímpicos
Paris 2024
14º en 800m libre femenino
18º en 400m libre femenino
Mundial Junior
Netanya 2003
Bronce en 800m libre
Otopeni 2025
Oro en 400m combinado individual femenino
Plata en 800m libre