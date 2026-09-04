Agostina Hein no estará en los Juegos Suramericanos: "Como equipo nos pone muy triste"

Tras la baja de José "Maligno" Torres, hoy se confirmó otra ausencia sensible en la delegación nacional de cara a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Una semana después de haber sido intervenida quirúrgicamente de apendicitis, la nadadora Agostina Hein comunicó que "para garantizar una buena recuperación y un entrenamiento progresivo", no estará compitiendo en Rosario.

"Con mucha tristeza les queremos contar que nos damos de baja de los Juegos Suramericanos. Fui operada de manera urgente de apendicitis, lo cual nos dio un indicio de que nuestra participación estaba en riesgo, pero tratamos de recuperar fuerzas y dejar que mis médicos me guiaran en que decisión tomar", indicó la joven de 18 años que ayer fue vista por el cirujano que la atendió.

Hein manifestó que el tiempo hasta la competencia (prevista del 13 al 16 del corriente) era escaso y que una mala recuperación podría generarle incluso una hernia que la alejaría más tiempo del agua.

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Así, digirió "junto con mi familia y mi equipo de profesionales" la decisión de "darnos de baja de los Juegos Odesur".

"Como equipo nos pone muy triste no formar parte de la delegación y no poder cumplir con el Comité Olímpico Argentino y con la CADDA, por la confianza que depositaron en nosotros para cumplir con este objetivo", agregó la entrenada por Sebastián Montero.

"Solo queda desearle todos los éxitos a la gran delegación Argentina, van a brillar", cerró la nacida en Campana.

Hein tenía previsto competir en 100 m libres, 200 m libres, 400 m libres, 800 m libres, 100 m mariposa, 200 m mariposa, 200 medley, 400 medley, además de alguna de las postas. En varias, por no decir todas, era seria candidata al podio.

Además, era un apellido muy potable para portar la bandera nacional en la Ceremonia de Apertura, prevista para este sábado 12 en el Monumento a la Bandera. Finalmente, el cupo femenino será ocupado por Sofía Cairó, integrante de Las Leonas.

Pese a la aflicción por su ausencia, también es importante mencionar que Agostina tiene objetivos muy por encima de estos Juegos y que la decisión será valorada en el futuro.

Junto a su entrenador, guía fundamental en su desarrollo dentro y fuera de la pileta, llevan muy bien el camino que —esfuerzo mediante— seguramente la deposite en Lima 2027 y en Los Ángeles 2028.

Por allá, entonces, su amargura actual será un mero recuerdo.

Logros destacados de Agostina Hein en Juegos Suramericanos, Panamericanos y Olímpicos, más Mundiales:

Suramericanos

De la Juventud Panamá 2026

Oro en 100m mariposa

Oro en 200m mariposa

Oro en 200m libre

Oro en 200m combinado

Oro en 400m libre

Oro en 800m libre

Oro en 4x100m relevo libre femenino

Oro en 4x100m relevo combinado femenino

Oro en 4x100m relevo libre mixto

Plata en 4x100m relevo combinado mixto

Asunción 2022

Plata en 4x200 libre femenino

4° en 1500m libre

6° en 200m libre

6° en 800m libre

Panamericanos

Junior Asunción 2025

Oro en 200m combinado individual femenino

Oro en 400m libre

Oro en 400m libre

Plata en 4x100m relevo combinado femenino

Plata en 4x200m relevo libre femenino

Plata en 4x100m relevo libre mixto

Plata en 4x100m relevo combinado mixto

Bronce en 4x100m relevo libre femenino

Santiago 2023

5º en 800m libre

5º en 1500m libre

6º en 400m libre

6º en 4x100 combinado

Olímpicos

Paris 2024

14º en 800m libre femenino

18º en 400m libre femenino

Mundial Junior

Netanya 2003

Bronce en 800m libre

Otopeni 2025

Oro en 400m combinado individual femenino

Plata en 800m libre