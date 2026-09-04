Seis años en la cima regional: el dominio del rugby femenino de Palihue

Se hicieron desde abajo y hoy dominan prácticamente con un reinado el rugby femenino del interior bonaerense. Palihue viene de ganar su sexto campeonato Regional Pampeano consecutivo y eso, necesariamente, necesita una explicación desde lo deportivo y también desde lo humano o grupal.

Victoria Cánepa e Isabella Gaspar, las capitanas del Verde, analizaron ayer en El Diario Deportivo (de lunes a viernes a las 15 por La Nueva Play) las razones de un dominio tan sólido en los últimos años.

"El presente del equipo es fruto de muchos años de entrenamiento, de conocernos dentro y fuera de la cancha", afirmó Victoria, una de las más experimentadas y quien, junto con Isabella, participaron de los seis títulos regionales.

Por su parte, Gaspar reflexionó sobre el punto de inflexión en 2019, señalando que la llegada de jugadoras de Venezuela incrementó el potencial de Palihue.

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"Fue como que cambió un poco más el tema de la competencia, era por ahí una competencia más dura, más fuerte, más exigida y eso provocó, gracias a Dios, que creciéramos todas", afirmó.

El equipo bahiense se prepara ahora para afrontar el Nacional de Clubes en Córdoba, del 2 al 4 de octubre próximo en Villa Carlos Paz.

Allí el desafío siempre pasa por superarse y, en esta ocasión, dar el salto al formato de 12 jugadoras, algo a lo que la mayoría de los equipos del país vienen desarrollando.

"Es una modalidad que nos beneficia porque somos más en el entrenamiento, somos más chicas que pueden estar dentro de la cancha", dijo Cánepa.

Las jugadoras de Palihue también analizaron el presente del rugby femenino en nuestra ciudad y la región, hablaron de sus inicios en la actividad, del crecimiento que está experimentando este deporte y del surgimiento de otras propuestas que se dan en el ámbito de la Unión de Rugby del Sur.

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