Rubén Rézola y Sofía Cairó, los abanderados para la Apertura de los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El Comité Olímpico Argentino oficializó hoy la designación de los atletas olímpicos Rubén Rézola, representante del canotaje, y Sofía Cairó, integrante de Las Leonas, para portar la bandera nacional en la Ceremonia de Apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La misma se desarrollará el venidero sábado 12 de septiembre en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.

La ceremonia comenzará a las 18, con acceso libre y gratuito, y tendrá a la música argentina como una de sus grandes protagonistas. La propuesta reunirá sobre un mismo escenario a artistas de distintas generaciones y estilos, en una puesta que combinará música, deporte, identidad santafesina, historia y tecnología.

La elección de los abanderados para Santa Fe 2026 surgió de un proceso institucional iniciado con las postulaciones elevadas por las federaciones deportivas nacionales.

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Luego, la Comisión de Atletas del COA analizó los antecedentes, los méritos deportivos, la representatividad y la trayectoria de las candidaturas presentadas, y elevó su propuesta a la Mesa Directiva del Comité Olímpico Argentino, que aprobó la designación. De esta manera, la definición respondió a un criterio participativo y federal, orientado a reconocer a atletas con recorrido olímpico, compromiso con sus disciplinas y capacidad de representar los valores del deporte argentino.

Rézola, referente del canotaje de velocidad, nació en Santa Fe, participó en tres Juegos Olímpicos —Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020— y obtuvo el diploma olímpico tras finalizar quinto en la modalidad K2 200 metros en Londres 2012, junto a Miguel Correa.

Además, cuenta con tres medallas en Juegos Panamericanos: plata en Guadalajara 2011, oro en Toronto 2015 y bronce en Lima 2019.

Cairó, por su parte, se consolidó como una de las protagonistas del seleccionado nacional de hockey sobre césped. Formada en el Club y Biblioteca Mariano Moreno, institución del ascenso metropolitano, fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024 y viene de consagrarse campeona del mundo con Las Leonas.

Tras semejante logro, en el que le tocó anotar el penal decisivo en la final ante los Países Bajos, el entrenador Fernando Ferrara le dijo a La Nueva. que se convirtió en una de las mejores jugadoras del mundo.

Música, alegría y presencia bahiense

Abel Pintos y Agustín "Rada" Aristarán serán parte del espectáculo que el sábado 12 de septiembre dará inicio oficialmente al mega evento deportivo.

Junto a ellos estarán Soledad Pastorutti, Luck Ra, Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas y Valentino Merlo, en una propuesta que reunirá distintas generaciones y estilos de la música argentina.

El Monumento Nacional a la Bandera será parte central de la puesta, con mapping, grandes pantallas, iluminación y distintos recursos escénicos. Más de 100 artistas estarán en escena y alrededor de 400 personas trabajan en la producción y el montaje de una ceremonia que fue pensada especialmente para la apertura de los Juegos.

“Les vamos a mostrar los Juegos con un espectáculo donde los artistas y la interpretación teatral de los deportes se juntan para rendirles homenaje”, explicó el director general de la ceremonia, Ariel Del Maestro.

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 34 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Vicente López, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)